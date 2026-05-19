Seguirá detenido en Sierra Grande tras ser acusado de agredir a su expareja y desobedecer medidas

La Justicia de Río Negro resolvió prorrogar por un mes la prisión preventiva de un hombre acusado de agredir a su expareja en Sierra Grande en un contexto de violencia de género. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías interviniente luego de que la Fiscalía descentralizada de San Antonio Oeste avanzara en la investigación penal preparatoria.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 20 de septiembre pasado en el exterior de una vivienda ubicada en el barrio Industrial de Sierra Grande. Según la acusación fiscal, el imputado se presentó en el lugar y, ante el rechazo de la mujer, la habría mordido provocándole una escoriación superficial.

Para el Ministerio Público Fiscal, la agresión se produjo en violación de medidas de coerción que habían sido dictadas previamente por el Juzgado de Paz de Sierra Grande y notificadas personalmente al acusado.

Las restricciones que habría incumplido

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre tenía prohibido ejercer actos de violencia física, psicológica, económica, emocional o simbólica contra la víctima. También pesaban restricciones de acercamiento y hostigamiento, tanto en forma presencial como digital.

La acusación sostuvo que el imputado no podía acercarse al domicilio de la mujer ni concurrir a lugares públicos o privados donde ella se encontrara.

Como parte de la evidencia reunida, el organismo judicial incorporó el relato de la víctima, la denuncia original y una ampliación realizada mediante entrevista telefónica. Además, sumó el procedimiento policial concretado el 21 de septiembre de 2025, cuando el acusado fue detenido.

Informes de riesgo y pericias pendientes

La Fiscalía también presentó como sustento los informes elaborados por el Servicio de Abordaje Territorial y la Oficina de Atención a la Víctima. Ambos organismos concluyeron que la mujer atraviesa una situación de “grave riesgo”.

En paralelo, se informó que ni la víctima ni el imputado realizaron las pericias psicológicas previstas. Según se detalló en la audiencia, la mujer no asistió a la evaluación y el acusado se negó a colaborar.

La calificación legal provisoria escogida por el Ministerio Público Fiscal fue la de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con desobediencia judicial.

Tras analizar el planteo, la jueza tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía y resolvió extender la prisión preventiva del imputado por el plazo de un mes más.