En Dina Huapi habilitaron un nuevo centro de monitoreo

Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck se habilitó el nuevo centro de monitoreo de Dina Huapi con tecnología orientada al fortalecimiento de la prevención y el control en la localidad.

La iniciativa, que forma parte del plan integral de modernización tecnológica impulsado por el gobierno, incluyó la instalación de nuevos servidores de alta capacidad, lo que permitirá duplicar la capacidad operativa del actual sistema de videovigilancia y posibilitar futuras ampliaciones de cámaras y tecnología analítica.

Además del mandatario y el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; participaron el intendente de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia; los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo; el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Comunitaria, Yeison Guzmán Contreras; y el Jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo; entre otras autoridades.

Mayor equipamiento para un mejor control

Dina Huapi cuenta con 13 cámaras de videovigilancia operativas y un esquema de anillo digital compuesto por 4 puntos LPR (lectoras de patentes) y se proyecta alcanzar un total de 26 cámaras, fortaleciendo significativamente la cobertura preventiva y operativa.

Se instalaron 3 puestos de monitoreo de altas prestaciones tecnológicas, nuevos servidores para videovigilancia y expansión futura e integración a la plataforma provincial del Programa Río Negro Emergencias 911.

En materia de control vehicular inteligente, ya se encuentran operativos 2 puntos LPR sobre la Ruta Nacional 40, destinados al control automatizado de ingreso y egreso vehicular. Asimismo, en los próximos días se completará un nuevo punto LPR sobre Ruta 23.

La totalidad del sistema permitirá contar con control integral sobre todos los vehículos que ingresan y egresan de Dina Huapi, fortaleciendo además el doble anillo de seguridad sobre los vehículos que ingresan a la Provincia de Río Negro con destino a Bariloche.