Mapa | Desde Varvarco a Tolhuin: los pueblos de la Patagonia que compiten por ser el «más lindo del mundo» este 2026

La Patagonia se planta con fuerza en el escenario internacional con el objetivo de quedarse con el sello global más codiciado del turismo rural. Con el cierre de las postulaciones para los Best Tourism Villages 2026, Argentina alcanzó un récord de 56 localidades en carrera.

De ese total, diez joyas del sur argentino buscan repetir la hazaña de destinos consolidados como Caviahue-Copahue, Gaiman o Trevelin, apostando a la autenticidad de sus paisajes y la sostenibilidad de sus comunidades.

El mapa de los pueblos de la Patagonia que compiten por un lugar en el podio mundial

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación enfrenta ahora la tarea de evaluar a los postulantes para seleccionar a los ocho mejores, quienes representarán oficialmente al país ante el comité internacional. El mapa de los candidatos se distribuye detalladamente de la siguiente manera:

Provincias Patagónicas

Neuquén: Varvarco.

Varvarco. Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén.

Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén. Santa Cruz: Puerto San Julián y Perito Moreno.

Puerto San Julián y Perito Moreno. Tierra del Fuego: Tolhuin.

Los estrictos criterios de la ONU para elegir al pueblo más lindo del mundo 2026

El programa Best Tourism Villages exige tres requisitos excluyentes: una densidad demográfica máxima de 15.000 habitantes, estar inmersos en paisajes con actividades tradicionales (como la agricultura o la ganadería) y sostener un desarrollo turístico que nazca de la propia comunidad. El comité evaluador de la ONU pondrá el foco en la sostenibilidad económica, social y ambiental por encima de la infraestructura masiva. Los ocho finalistas definitivos de Argentina se oficializarán en las próximas semanas.