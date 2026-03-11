ASÍ LO VEO | Mercedes-Benz: impuestos, exportaciones y récord de ventas
“Celebramos que se empiecen a eliminar impuestos que distorsionaron durante años el precio de los autos en la Argentina”, afirmó Daniel Herrero, presidente de Prestige Autos.
La caravana “140 Years, 140 Places”, que recorre seis continentes para celebrar los 140 años de historia de Mercedes-Benz, llegó a la Argentina y sirvió de marco para que el empresario Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, analice el impacto de los cambios impositivos y el presente de Mercedes-Benz en la Argentina, con definiciones sobre precios, producción y exportaciones.
Sobre la eliminación de impuestos internos, afirmó: “El valor de los autos en Argentina viene de muchos años de distorsión por el tema impositivo. Celebramos que se empiecen a sacar estos gravámenes para que los precios sean más competitivos”. Además, adelantó que “en abril comenzará a regir nuestra nueva lista de precios, con rebajas en todos los modelos afectados” y explicó que la empresa mantiene casi 500 vehículos en el puerto a la espera de su nacionalización para evitar ese tributo.
Respecto al comercio internacional, sostuvo: “Estamos evaluando participar del cupo de 10 mil unidades sin aranceles importadas de Estados Unidos”, aunque aclaró que también buscan exportar: “Si ellos van a exportarnos a nosotros, nosotros también queremos exportarles y ahí encaja el proyecto de vender la Sprinter automática nacional a ese mercado”. En materia comercial destacó un récord reciente: “En enero batimos un récord histórico: patentamos 767 Sprinter. Nunca antes Mercedes-Benz había vendido tantas unidades en Argentina”. También resaltó los cambios en la planta de Virrey del Pino: “Trabajamos mucho en optimizar los costos internos. El ausentismo bajó del 11% al 4% y la producción pasó de 14 mil a 20 mil unidades al año con el mismo plantel. Lo dijimos desde el primer día: acá no sobra nadie”.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar