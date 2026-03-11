ASÍ LO VEO | Mercedes-Benz: impuestos, exportaciones y récord de ventas

La caravana “140 Years, 140 Places”, que recorre seis continentes para celebrar los 140 años de historia de Mercedes-Benz, llegó a la Argentina y sirvió de marco para que el empresario Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, analice el impacto de los cambios impositivos y el presente de Mercedes-Benz en la Argentina, con definiciones sobre precios, producción y exportaciones.



Sobre la eliminación de impuestos internos, afirmó: “El valor de los autos en Argentina viene de muchos años de distorsión por el tema impositivo. Celebramos que se empiecen a sacar estos gravámenes para que los precios sean más competitivos”. Además, adelantó que “en abril comenzará a regir nuestra nueva lista de precios, con rebajas en todos los modelos afectados” y explicó que la empresa mantiene casi 500 vehículos en el puerto a la espera de su nacionalización para evitar ese tributo.



Respecto al comercio internacional, sostuvo: “Estamos evaluando participar del cupo de 10 mil unidades sin aranceles importadas de Estados Unidos”, aunque aclaró que también buscan exportar: “Si ellos van a exportarnos a nosotros, nosotros también queremos exportarles y ahí encaja el proyecto de vender la Sprinter automática nacional a ese mercado”. En materia comercial destacó un récord reciente: “En enero batimos un récord histórico: patentamos 767 Sprinter. Nunca antes Mercedes-Benz había vendido tantas unidades en Argentina”. También resaltó los cambios en la planta de Virrey del Pino: “Trabajamos mucho en optimizar los costos internos. El ausentismo bajó del 11% al 4% y la producción pasó de 14 mil a 20 mil unidades al año con el mismo plantel. Lo dijimos desde el primer día: acá no sobra nadie”.