Por la ola polar, tres lugares de Neuquén y Río Negro entraron al ranking de los más fríos de Argentina

En el top de los sitios más fríos del país, Neuquén, Río Negro, San Luis y Jujuy ocupan los primeros puestos. En una ubicación neuquina el termómetro marcó -5,6°C, mientras que en una localidad de Río Negro alcanzó los -3.1°C.

Ranking de los lugares más fríos del país

El bajón de temperatura que se está registrando en la Patagonia se debe al ingreso de una nueva ola polar que, de alguna manera, anticipa cuáles serán las condiciones climáticas que se se prevén para lo que resta del otoño y el inicio del invierno.

Durante las primeras horas de esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su ranking oficial y nacional de temperaturas. De esta manera evidenció que las provincias de Neuquén y Río Negro, a las 6 de la mañana, encabezaron la lista con temperaturas bajo cero.

De acuerdo a lo informado, el ranking se compuso de la siguiente manera: