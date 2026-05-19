Por la ola polar, tres lugares de Neuquén y Río Negro entraron al ranking de los más fríos de Argentina
Las temperaturas registradas durante esta madrugada fueron las más frías en la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional compartió el ranking de este 19 de mayo y así ubicó entre los 10 sitios más helados a regiones de Neuquén y Río Negro.
En el top de los sitios más fríos del país, Neuquén, Río Negro, San Luis y Jujuy ocupan los primeros puestos. En una ubicación neuquina el termómetro marcó -5,6°C, mientras que en una localidad de Río Negro alcanzó los -3.1°C.
Ranking de los lugares más fríos del país
El bajón de temperatura que se está registrando en la Patagonia se debe al ingreso de una nueva ola polar que, de alguna manera, anticipa cuáles serán las condiciones climáticas que se se prevén para lo que resta del otoño y el inicio del invierno.
Durante las primeras horas de esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su ranking oficial y nacional de temperaturas. De esta manera evidenció que las provincias de Neuquén y Río Negro, a las 6 de la mañana, encabezaron la lista con temperaturas bajo cero.
De acuerdo a lo informado, el ranking se compuso de la siguiente manera:
- Chapelco, Neuquén: -5.6°C (Humedad: 95% / Sin registro de ST)
- Bariloche, Río Negro: -3.1°C (ST: -5.4°C / Humedad: 82%)
- Villa Reynolds, San Luis: -2.5°C (ST: -6.1°C / Humedad: 96%)
- La Quiaca, Jujuy: -2.4°C (Humedad: 53% / Sin registro de ST)
- Córdoba, Córdoba: -2°C (ST: -4.9°C / Humedad: 73%)
- Malargüe, Mendoza: -1.8°C (ST: -4.6°C / Humedad: 65%)
- Pilar Observatorio, Córdoba: -0.8°C (Humedad: 94% / Sin registro de ST)
- Esquel, Chubut: -0.7°C (Humedad: 87% / Sin registro de ST)
- Neuquén, Neuquén: -0.2°C (ST: -2.1°C / Humedad: 80%)
- Salta, Salta: 0.2°C (Humedad: 98% / Sin registro de ST)
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