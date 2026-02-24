Volvo proyecta crecer fuerte en la Patagonia: apunta al 15 % del mercado argentino hacia 2030

Volvo Trucks definió a la Patagonia como una de las regiones estratégicas para su expansión en la Argentina, en el marco de su nuevo ciclo de planificación que se extenderá entre 2025 y 2030.

Así lo afirmó Björn Andersson, director general de la compañía en Argentina, quien destacó el potencial productivo del sur del país y su rol clave en energía, transporte de cargas y economías regionales.

Andersson vive desde hace unos ocho meses en nuestro país: asumió en mayo la dirección de Volvo Trucks & Buses Argentina y desde entonces no ha parado. Ya visitó 10 provincias, además de la capital: “he viajado a Cataratas (Misiones), Paraná (Entre Ríos) y las ciudades de Salta, Jujuy, Mendoza, recorrido la provincia de Tierra del Fuego, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán, Salta y, por supuesto, Buenos Aires. He transitado por sus rutas y me he encontrado con camiones de nuestra marca, antiguos y nuevos, pero con algo en común: no son tantos como a mí me gustaría”, asegura.

Actualmente, Volvo tiene una participación cercana al 20 % del mercado mundial, mientras que en la Argentina su presencia apenas ronda el 7 %. Esta diferencia, explicó el directivo, responde a factores estructurales y coyunturales, entre ellos la inestabilidad macroeconómica, las crisis recurrentes en el país y las restricciones a las importaciones que durante años condicionaron las inversiones.

“Incluso teniendo nuestra fábrica en Brasil, tuvimos grandes dificultades para ingresar camiones y, por lo tanto, no hemos podido satisfacer cm queríamos la demanda de nuestros clientes premium, que buscan vehículos confiables y de alta calidad” señaló a Río Negro. Sin embargo, destacó que el escenario comenzó a mostrar señales de normalización en 2024 y 2025 con la apertura económica y mayor desregulación, y “las perspectivas para el futuro son alentadoras”.

En este contexto, la compañía ya inició su ciclo estratégico 2025–2030 con el objetivo de alcanzar una participación del 15 % en el mercado argentino al final del periodo. Como marca, Volvo busca un crecimiento sostenido y previsible, descartando políticas de expansión de corto plazo que no puedan sostenerse en el tiempo. “No queremos alcanzar el 15 % un año y luego caer al 5 % al siguiente. Nuestra prioridad es consolidar una presencia estable y acompañar el desarrollo de nuestros clientes”, indicó el titular de la firma en el país.

Socios regionales

La Patagonia aparece como un eje central dentro de este plan. Andersson subrayó la importancia del trabajo conjunto con Decker, concesionario oficial de Volvo en la región, al que definió como un socio estratégico. “Lo que hace único a Decker es su profundo conocimiento de toda la Patagonia. Están muy cerca de los clientes, conocen las particularidades de cada zona y nos ayudan a alinear nuestras estrategias”, sostuvo el directivo de Volvo.

La operatoria logística vinculada a Vaca Muerta es uno de los principales motores de demanda, aunque Andersson también observa un crecimiento sostenido en el transporte asociado a la producción frutícola, la carga en general y otros sectores productivos regionales.

En materia de infraestructura, desde Volvo advirtieron que el estado de las rutas continúa siendo un factor crítico para el desarrollo del transporte pesado. “Si bien nuestros camiones están diseñados para operar en las condiciones más exigentes, la mejora de la infraestructura vial resulta fundamental para aumentar la eficiencia logística, reducir costos operativos y mejorar los estándares de seguridad” explicó el directivo. En este sentido, “el desarrollo de obras públicas y una planificación coordinada entre provincias aparecen como elementos clave”, agregó.

Estrategia para el futuro

Desde el punto de vista tecnológico, Volvo mantendrá en el corto y mediano plazo su foco en los motores de combustión interna, porque seguirán siendo el principal soporte del transporte pesado durante la próxima década en América Latina. Paralelamente, la compañía avanza en el uso de combustibles alternativos, como el biodiésel y el Gas Natural Licuado (GNL), con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. “En cuanto a los camiones eléctricos, vemos oportunidades futuras, incluso para países como Argentina. Sin embargo, el desafío es contar con energía verde y con la infraestructura necesaria. Dado que Argentina es el octavo país más grande del mundo en superficie, desarrollar infraestructura es un reto importante” señaló Andersson.

La electrificación se proyecta de manera gradual y focalizada “con posibles aplicaciones iniciales en operaciones de corta distancia y entornos urbanos que cuenten con la infraestructura necesaria, como el AMBA. A más largo plazo, el grupo invierte en el desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno” explicó el directivo.

Finalmente, el ejecutivo remarcó que una mayor estabilidad macroeconómica, mejores condiciones de financiamiento, avances en infraestructura y una mayor apertura comercial —incluido el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea— podrían mejorar sustancialmente el clima de negocios. “La regulación es muy importante y vemos avances positivos, como la flexibilización de las normativas de carga y la mayor adopción de bitrenes. El financiamiento también es crucial. Invertir en productos premium es una decisión de largo plazo, muchos de nuestros clientes utilizan los camiones durante diez años o más. Por lo tanto, el acceso al crédito será determinante” agregó.

En este escenario, Volvo prevé profundizar su presencia en la Patagonia y consolidar su rol como proveedor estratégico para el desarrollo productivo y logístico de la región. “Para una empresa como Volvo, que siempre piensa en el largo plazo, se trata de invertir en países donde vemos potencial sostenido en el tiempo. Históricamente, Argentina ha tenido ciclos de subas y bajas, lo que implicó un riesgo elevado. Sin embargo, con la flexibilización de regulaciones y la apertura comercial, el atractivo para invertir aumenta. Además, trabajamos con socios excelentes como Decker, que también están invirtiendo. Volvo no actúa solo: somos una red extendida de socios comprometidos con el desarrollo del país”, concluyó Andersson.