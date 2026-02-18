Boom de los autos híbridos en Argentina: por qué ahora son más accesibles y cuáles son los 10 modelos más baratos

El mercado de autos híbridos en la Argentina atraviesa una etapa de expansión impulsada por cambios regulatorios, el ingreso de nuevas marcas y un contexto cambiario más favorable. La combinación de beneficios fiscales y la baja reciente del dólar oficial permitió que estos vehículos reduzcan su precio relativo frente a los modelos convencionales, posicionándose como una alternativa cada vez más accesible.

Uno de los factores determinantes fue el cupo de 50.000 unidades libres de arancel de importación vigente entre 2025 y 2029. Esta medida abrió el mercado a nuevas automotrices, especialmente de origen chino, que aprovecharon el beneficio para desembarcar con modelos electrificados a valores competitivos. Hasta hace poco, Toyota Motor Corporation dominaba ampliamente este segmento, pero la llegada de nuevos jugadores comenzó a equilibrar la oferta.

Además, la baja del tipo de cambio impactó directamente en los valores en pesos, ya que la mayoría de estos vehículos tiene precios fijados en dólares. Esto mejoró su posicionamiento frente a los autos tradicionales, especialmente en un contexto donde el ahorro de combustible puede alcanzar hasta el 40%.

El ranking de los híbridos más accesibles

El modelo más económico actualmente es el MG3, importado por Eximar, con un precio de u$s23.500 o $33.605.000. Este hatchback del segmento B combina un motor naftero 1.5 de 100 CV con un propulsor eléctrico de 136 CV, logrando un equilibrio entre eficiencia y prestaciones.

En segundo lugar aparece el MG ZS Hybrid, con un valor de u$s27.500 o $39.325.000. Este SUV compacto utiliza el mismo motor térmico que el MG3, complementado por un sistema eléctrico con batería de 1,3 kWh, orientado a mejorar el consumo urbano.

El tercer puesto es para el Haval Jolion DeLuxe Hybrid, comercializado por el Grupo Antelo, con un precio de u$s28.990 o $41.455.700. Este modelo equipa un motor 1.5 ciclo Atkinson de 94 CV junto a un eléctrico de 154 CV, logrando una potencia combinada superior a muchos rivales del segmento.

Más arriba en el ranking se ubica el Changan CS55 Plus PHEV, con un valor de u$s32.000 o $45.760.000. Este SUV del segmento C incorpora un sistema enchufable que combina un motor naftero de 109 CV con uno eléctrico de 212 CV, ofreciendo mayores niveles de autonomía eléctrica.

El Chery Tiggo 7 Hybrid, importado por el Grupo Corven, se comercializa a u$s32.900 o $47.047.000. Este modelo utiliza un motor 1.5 turbo de 147 CV con sistema mild hybrid, orientado a mejorar el consumo sin depender de recarga externa.

El Chery Tiggo 4 Hybrid, por su parte, tiene un precio de u$s33.500 o $47.905.000. Este B-SUV combina un motor naftero de 100 CV con un eléctrico de 94 CV, posicionándose como una opción equilibrada dentro del segmento compacto.

El Haval H6 Hybrid, desarrollado por Great Wall Motor, también se ofrece a u$s33.500 o $47.905.000. Este SUV del segmento C utiliza un motor turbo 1.5 de 147 CV junto a un sistema eléctrico que eleva la potencia total a 243 CV, convirtiéndolo en uno de los más potentes del ranking.

En el octavo lugar aparece el GAC Emkoo GE, con un precio de u$s33.800 o $48.334.000. Este modelo combina un motor naftero 2.0 de 140 CV con uno eléctrico de 182 CV, ofreciendo una configuración orientada al confort y la eficiencia.

El único modelo regional del listado es el Toyota Yaris Cross Hybrid, fabricado en Brasil, con un precio de $48.457.000. Este SUV compacto utiliza un motor 1.5 de 91 CV junto a uno eléctrico de 80 CV, destacándose por su eficiencia y confiabilidad.

Finalmente, el JAC JS6 PHEV, producido por JAC Motors, tiene un valor de u$s33.900 o $48.477.000. Este SUV enchufable combina un motor naftero de 110 CV con uno eléctrico de 204 CV, alcanzando una potencia total de 310 CV.

Un segmento en plena transformación

La expansión de los autos híbridos refleja un cambio estructural en el mercado automotor argentino. Estos modelos ofrecen una solución intermedia entre los vehículos tradicionales y los eléctricos puros, sin depender de infraestructura de carga externa en la mayoría de los casos.

La creciente competencia, especialmente con la llegada de marcas asiáticas, está redefiniendo el mapa del segmento. Esto no solo amplía las opciones para los consumidores, sino que también presiona a los fabricantes tradicionales a mejorar su oferta tecnológica y ajustar precios.

En este contexto, los híbridos se consolidan como una de las principales puertas de entrada a la electrificación en Argentina, combinando menor consumo, mayor eficiencia y costos operativos reducidos. Con nuevas inversiones y más modelos previstos para los próximos años, todo indica que su participación seguirá creciendo de manera sostenida.