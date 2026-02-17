Los modelos de autos que pueden llegar al país tras el acuerdo con Estados Unidos 

El Gobierno argentino dio un paso importante en la industria automotriz al firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, que aún debe ser aprobado por el Congreso. Este convenio permite que hasta 10.000 vehículos fabricados en Estados Unidos ingresen cada año sin pagar el arancel del 35 por ciento.

Esta decisión forma parte de una serie de modificaciones que el Ejecutivo viene impulsando para facilitar importaciones y homologaciones en la industria automotriz. Para aplicar el beneficio, se estableció un cupo anual fijo y se reconocen las normas federales estadounidenses de seguridad y emisiones, lo que elimina la necesidad de ensayos adicionales en Argentina.

El ingreso de estos vehículos se regirá bajo el criterio de «first come, first served», es decir, que quienes tramiten primero la importación serán los primeros beneficiados. Una vez agotado el cupo, los autos volverán a pagar el arancel completo. El cupo no se incrementará con el tiempo y no se divide entre fabricantes nacionales o importadores.

Qué vehículos llegarán tras el acuerdo

El acuerdo abarca una amplia gama de vehículos, desde autos de pasajeros, SUV y pickups, hasta utilitarios livianos, con motorizaciones nafteras, diésel, híbridas, híbridas enchufables y eléctricas. En particular, para pickups y vehículos de carga se establecieron requisitos específicos de tamaño y configuración, como una longitud mínima de 5,5 metros y un ancho de 2 metros, para proteger la producción local de modelos medianos.

En este nuevo esquema, Toyota podría sumar la pickup fullsize Tundra, que cumple con las condiciones del acuerdo y representaría un segmento nuevo en Argentina. General Motors ya dio un adelanto con la exhibición de la Chevrolet Tahoe en la Costa Atlántica durante el verano, una movida que tuvo buena recepción y podría anticipar su llegada oficial.

Stellantis evalúa opciones de gran porte como los Jeep Wagoneer y Grand Wagoneer, Dodge Durango y Ram 1500 TRX, mientras que Ford mira hacia las pickups heavyduty F-250 y F-350, más variantes del Mustang y versiones de la Bronco enfocadas en el offroad.

Mercedes-Benz, con la llegada confirmada de Maybach a través de Prestige Auto, podría traer el exclusivo Mercedes-Maybach GLS, posicionándose en el segmento de lujo dentro de este nuevo escenario. Honda y Nissan también tienen en carpeta modelos que se fabrican en Estados Unidos y podrían llegar, como la Honda Ridgeline, Pilot, Passport y Odyssey, o el Nissan Altima, Pathfinder y el posible regreso del Murano. Kia podría evaluar el SUV grande Telluride para ampliar su catálogo.

Además, el acuerdo abre la posibilidad para que nuevas marcas estadounidenses, como Tesla, ingresen al mercado argentino con sus modelos Model 3, Model Y, Model S y Model X. El acuerdo también podría impactar en modelos que ya se venden en Argentina importados desde EE.UU., como la Ford F-150, Mustang, BMW X3, X4, X5, X6, X7, Honda CR-V y Mercedes-Benz GLE, GLS y EQE. En estos casos, se espera que los precios bajen por el beneficio arancelario.