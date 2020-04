Bailarines, cantantes y músicos del país ofrecen sus obras por las redes

View this post on Instagram

El trabajo en equipo, el arte interdisciplinario, la emoción a flor de piel y el disfrute colectivo. Y por supuesto, aprovechando las herramientas de la conectividad y la tecnología. Uno de los momentos más emocionantes y espectaculares de todos los #BalConAnnette sucedió el sábado pasado. Fue aquel en que cante el gran clásico del Jazz “Fly me the moon” y tuve el honor de contar con el gran @emanuelabruzzo como bailarín invitado! Bailando no solo desde su casa sino desde su balcón! Y por supuesto todo observado y editado por el gran @tomasthibaud siempre atento a cada detalle e imagen. Para los que no lo vieron el sábado pasado y para quienes quieran volver a disfrutarlo! Y desde ya, están invitados a compartirlo! Con Uds, “Fly me to the moon” desde tres balcones. Gracias una vez más a todos los vecinos que salieron a disfrutar a sus balcones y a todos ellos que se sumaron al vivo! Pronto, novedades! Cómo diría mi querido amigo @ferruizdiazok , Continuará... ❤️🤩🎤🕺🏻🎥🙌🏻🌟 • • #flymetothemoon #balconannette #cantando #cantandoenelbalcon #balcon #jazz #arte #danza #fotografia #video #cuarentena #quarentine