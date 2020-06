Bariloche: 2 pacientes recuperados y no detectaron nuevos contagios esta jornada

Después de varios días de sumar casos positivos, este lunes hubo un pequeño respiro.

Los 34 hisopados que se hicieron en las 24 horas últimas a personas de esta ciudad, que eran casos sospechosos, dieron resultado negativo. Además, una mujer y un hombre recibieron el alta médica porque superaron la enfermedad COVID-19, que es causada por el coronavirus.

Así lo informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, en conferencia de prensa desde la Gobernación en Viedma. Además, se descartaron 3 casos en Dina Huapi.

Comunicó que 55 personas permanecen contagiadas en la ciudad más poblada de la provincia, con alrededor de 140 mil habitantes. De ese grupo, Ibero manifestó que 3 pacientes están internados en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Informó que hay otros 3 pacientes en Roca en las mismas condiciones. Y reveló que quedan 35 camas de terapia intensiva disponibles en el sistema de salud de la provincia.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro se informó que desde finales de marzo, cuando se detectaron los primeros casos positivos en Bariloche, hasta la fecha 220 personas contrajeron la enfermedad en Bariloche de los cuales 160 se curaron y 5 murieron. Las muertes ocurrieron este mes. Por eso, quedan 55 internados.

“Bariloche es una ciudad de circulación viral”, recordó por enésima vez Ibero. “Como siempre les digo, el coronavirus es una responsabilidad de cada uno de nosotros, es muy personal, y creo que cada uno de nosotros ya aprendió o sino intentemos hacerlo rápidamente”, pidió.

“Tenemos que tomar el distanciamiento social, usar el tapabocas, lavarnos las manos constantemente, no tomar mate, no compartir una botella y así vamos a intentar, más allá de su vivimos o no en una ciudad de circulación viral, que no termine en una replicación”, sostuvo la funcionaria de Salud.

A nivel provincial, la curva de personas contagiadas sigue en ascenso. Ibero aseveró que en las 24 horas últimas se confirmaron otros 9 contagiados. En lo que va de la pandemia, se comunicó oficialmente que 701 personas contrajeron la enfermedad den la provincia. De ese grupo, 459 se curaron y 38 murieron (2 esta jornada).

Quedan 204 casos activos en la provincia: 86 en Roca, 55 de Bariloche, 18 de Cervantes, 14 de Ingeniero Jacobacci, 12 de Cipolletti, 5 de Ingeniero Huergo, 3 de Cinco Saltos, 2 de Dina Huapi, 2 de Fernández Oro, 2 de Los Menucos, 2 de Villa Regina, 1 de Allen, 1 de Comallo y 1 de Pomona.