La Legislatura de Río Negro sancionó una reforma que moderniza la Secretaría de Trabajo y la inspección laboral

La Legislatura de Río Negro sancionó una reforma clave que moderniza la Secretaría de Trabajo y la inspección laboral. Foto: Marcelo Ochoa.

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, por unanimidad, una reforma integral de la Ley K N° 5255 que redefine el rol de la Secretaría de Trabajo y actualiza su sistema de fiscalización laboral en toda la provincia. La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, participó del debate en el recinto.

La iniciativa introduce cambios estructurales en el funcionamiento del organismo, con un enfoque en la modernización del Estado, la ampliación de funciones y la incorporación de herramientas digitales para el control laboral.

Un nuevo esquema de inspección laboral

La reforma establece un sistema de inspección con carácter preventivo, correctivo y sancionatorio, con el objetivo de reforzar la capacidad de control en todo el territorio provincial. En ese sentido, la Secretaría podrá organizar delegaciones, subdelegaciones u oficinas territoriales para garantizar presencia institucional en las distintas regiones de Río Negro.

Además, los protocolos emitidos por la autoridad de aplicación tendrán carácter obligatorio, siempre que sean compatibles con las disposiciones constitucionales y convencionales vinculadas al derecho laboral.

Digitalización y nuevas modalidades de trabajo

El texto incorpora un proceso de transformación digital en la gestión del organismo, mediante la implementación de expedientes electrónicos, actas digitales y la creación de un legajo digital del empleador. Este sistema busca mejorar la trazabilidad de las inspecciones y detectar reincidencias.

La norma también adapta la fiscalización a nuevas formas de organización del trabajo, habilitando el control del teletrabajo, el trabajo remoto y las actividades desarrolladas a través de plataformas digitales.

La Secretaría de Trabajo amplía su alcance con nuevas responsabilidades vinculadas a políticas laborales y sociales. Entre ellas se destacan la promoción de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la inclusión laboral de personas con discapacidad, la erradicación del trabajo infantil y el fomento de la contratación de mano de obra local.

También se incorpora el impulso a la negociación colectiva en el ámbito estatal y la intervención en investigaciones de accidentes laborales. A su vez, la reforma garantiza el patrocinio jurídico gratuito para trabajadores en instancias judiciales posteriores a conciliaciones sin acuerdo, y establece la obligación de denunciar casos de trabajo infantil, violencia laboral, discriminación o trata de personas.

Prevención, regularización y esquema sancionatorio

La reforma introduce mecanismos orientados a promover el cumplimiento voluntario de la normativa laboral, como la autoinspección mediante declaración jurada y las audiencias de regularización laboral, que permiten otorgar plazos para subsanar incumplimientos antes de la aplicación de sanciones.

En materia sancionatoria, se crea el Registro Provincial de Infractores Laborales para sistematizar las sanciones firmes. Las multas serán cuantificadas en unidades «Jus» con el objetivo de evitar su desvalorización. Además, se establece que la falta de colaboración o el entorpecimiento de la labor inspectiva será considerado exclusivamente como agravante.

La miembro informante del oficialismo, Natalia Reynoso (JSRN), defendió el proyecto y destacó el cambio de paradigma en el rol del Estado frente al mundo del trabajo. «La iniciativa es pasar de un modelo punitivo a un Estado más inteligente y preventivo», sostuvo.

En ese sentido, agregó: «Necesitamos que no sea ni un Estado ausente, ni un Estado persecutor, sí un Estado inteligente. Y en esto justamente está enmarcado este nuevo principio o paradigma».

También señaló: «Hay que dejar de pensar en un Estado que castiga, un Estado que persigue la sanción a cambio de un Estado que acompaña y que formula las condiciones para que exista menos incumplimiento a las normativas laborales».

Posturas de los bloques

Desde los distintos espacios legislativos hubo acompañamiento general a la iniciativa, con aportes y observaciones durante el debate. Ayelén Spósito (Vamos con Todos) destacó la jerarquización del organismo y la ampliación de derechos laborales, mientras que Daniel Belloso (PJ-NE) valoró la incorporación del patrocinio jurídico gratuito y la ampliación de funciones de la Secretaría.

Por su parte, Javier Acevedo (CC ARI) acompañó la sanción y pidió reforzar la fiscalización en residencias de adultos mayores. El legislador Juan Martín (PRO) expresó reparos sobre artículos vinculados a la intervención estatal en accidentes laborales y la eventual sobrecarga del sistema de asistencia jurídica.

En tanto, Lucas Pica (JSRN) respaldó la reforma y destacó el trabajo articulado con sectores sindicales para fortalecer el empleo registrado en la provincia.