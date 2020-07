Bariloche: aún no se sabe el nexo epidemiológico del 20% de los contagiados

La secretaría de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincial, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de jueves que aún no se pudo establecer el nexo epidemiológico del 20 por ciento de los pacientes internados porque contrajeron la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, en Bariloche.

Manifestó que aunque el Ministerio de Salud de la Nación incluyó otra vez a Bariloche como una de las zonas del país con circulación comunitaria del virus, “no se evalúa ninguna nueva disposición”.

“Y aparte, hoy tenemos 66 casos activos en Bariloche, con lo cual si sigue sin estar colapsado el sistema sanitario, no es necesario en este momento tomar ninguna decisión”, explicó.

Ibero informó que en las 24 horas últimas se le dio el alta clínica a otros 12 pacientes de Bariloche y 2 de Dina Huapi, porque se curaron. Y comunicó que se detectaron 10 nuevos contagiados en esta ciudad y otros 2 en Dina Huapi.

Cuando se le preguntó si se conocía el nexo epidemiológico de todos los casos de Bariloche, Iberó respondió: “Más o menos un 20 por ciento de los pacientes aún se están estudiando si hay nexo y cual es”.

“Creo que todos, a nivel epidemiológico, más allá de la definición de Nación, lo tomábamos como de circulación viral en el grupo del hospital (de Bariloche) y del equipo de Epidemiología”, sostuvo.

Dijo que la secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Carla Vizzotti, y la directora nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud del Ministerio de Salud, Analía Rearte, explicaron en una videoconferencia por zoom, con el equipo de Salud de Río Negro, que en Bariloche “había muchos grupos de diferentes conglomerados”.

Por eso, en el Ministerio de Salud de la Nación “tomaban (esa situación) como que había circulación viral”, explicó Ibero. “Nosotros siempre lo trabajamos como si lo hubiese. Así que por ahora no se evalúa ninguna nueva disposición”, afirmó.

Aclaró que el virus “no se va a ir, va a seguir”. “Estamos no sé si en el pico (de casos), eso se va a dar en un tiempito más adelante, pero si estamos en casos ascendentes”, aclaró.

Ibero observó que en los próximos 14 días habrá más casos porque todos los que fueron contactos estrechos de los contagiados confirmados en estos días, “van a ser positivos”.

Dijo que en la gran mayoría de los casos de Bariloche, excepto el 20 por ciento cuyo nexo se desconoce todavía, “no hubo distanciamiento social y, por eso, se contagiaron”.

No hay que estigmatizar

“No lo digo desde el lado de juzgar, porque nadie quiere contagiarse el coronavirus y de eso estoy convencida”, aclaró. “Pero si entendemos que manteniendo los 2 metros de distancia, usando un barbijo o un tapabocas, lavándonos las manos constantemente y no compartiendo un mate, un cigarrillo o una botella entre todos, seguramente lo vamos a evitar”, reiteró.

“No quiero que se tome esto como una estigmatización ni que se juzgue a la gente”, pidió Ibero. Comentó que la estigmatización social sobre un paciente genera que “ni siquiera nos cuente, porque se siente mal de lo que hizo, con quién estuvo y también eso altera que no podamos buscar los contactos estrechos”.

“Sé que es muy difícil, sé que todos queremos juntarnos con amigos, tomar un mate y nadie quiere contagiarse”, expresó la funcionaria provincial.

“Quizás vamos a la casa de un hermano, que vive a 4 cuadras, y como es mi hermano, no creo que me vaya a contagiar, entonces llegué a la casa, me saqué el tapabocas y lo abracé, le dí un beso y me tomé tres mates y él había estado en ese momento con alguien que no sabía que tenía coronavirus, y al día siguiente fue positivo. Así es la replicación”, describió Ibero.

“Estamos creciendo en números”, advirtió. Pero enfatizó: “A nosotros no nos afecta la cantidad, sino que no colapsemos nuestra sistema sanitario”.

Y transmitió calma. “Estamos preparados para eso, quiero llevarles tranquilidad porque hay todo un plan armado para que todos tengan atención, pero sí les pido para evitar fallecimientos y casos graves, que evitemos que el virus se siga transmitiendo”, exhortó Ibero.

Dijo que en Bariloche hay hasta ahora alrededor 350 personas aisladas en Bariloche.

Desde finales de marzo pasado, cuando se detectaron las primeras personas que contrajeron el virus, hasta la fecha, 418 personas de esta ciudad contrajeron la COVID-19. De ese grupo, 336 se curaron y 16 murieron. Quedan 66 contagiados internados y aislados.

En Río Negro, según informó Ibero, hay 300 pacientes contagiados por ahora: 114 de Roca, 66 de Bariloche, 39 de Cipolletti, 28 de Villa Regina, 13 de Ingeniero Huergo, 11 de Dina Huapi, 10 de Allen, 9 de Cervantes, 4 de Fernández Oro, 2 de El Bolsón, 1 de Mainqué, 1 de Comallo, 1 de Campo Grande y 1 de Chichinales.