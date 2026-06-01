Acelerar las reformas: el plan del Gobierno para destrabar el Congreso antes del Mundial 2026

El Gobierno nacional busca imprimirle velocidad a la gestión y reactivar con urgencia la agenda parlamentaria. Tras un período de tres meses con el ritmo legislativo empantanado, el Poder Ejecutivo definió las prioridades de fondo que enviará al Congreso de la Nación para intentar consolidar su modelo económico y estructural.

La estrategia oficial consiste en aprovechar la tregua de las tensiones políticas internas y capitalizar los indicadores financieros de la última semana. Con el riesgo país asentado en los 493 puntos básicos y una aceleración en la compra de reservas por parte del Banco Central, la Casa Rosada apura los tiempos políticos antes de que la atención pública quede monopolizada por el inicio del torneo de fútbol.

El semáforo de las leyes: el paquete prioritario en el Congreso

De acuerdo con lo resuelto por la mesa política encargada de diseñar la hoja de ruta legislativa, el oficialismo clasificó la acumulación de iniciativas pendientes dentro del Congreso. Aunque el listado de proyectos en carpeta es extenso, el orden de prioridades para el Ejecutivo quedó establecido de la siguiente manera:

Las máximas prioridades del Ejecutivo:

Reforma Electoral

Ley de Lobby

Súper RIGI

Etiquetado Frontal

En paralelo, están los proyectos enviados recientemente como la nueva Ley de Sociedades Comerciales, diseñada por Federico Sturzenegger, que busca habilitar la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial, junto a iniciativas de cambios en Inocencia Fiscal.

En comisión, todavía esperan lo sproyectos sobre salud mental, la denominada Ley Hojarasca, falsas denuncias, financiamiento universitario, zonas frías, fraude en pensiones por invalidez y el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT).

El primer test de fuerza para el oficialismo tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio en la Cámara de Senadores. En esa sesión, los legisladores de La Libertad Avanza buscarán tratar de forma directa un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y una serie de pliegos judiciales que ya cuentan con dictamen de comisión.

El «Efecto Mundial» como marcador temporal de la gestión

En los pasillos de Balcarce 50 no ocultan su entusiasmo con el inminente comienzo del certamen deportivo en Estados Unidos, México y Canadá. Dentro del esquema de comunicación oficial, consideran que la fiebre del torneo funcionará como un amortiguador mediático para disipar los ruidos de la política tradicional y postergar las definiciones electorales rumbo a las presidenciales de 2027.

«El Mundial barre con todo», sintetizó un funcionario gubernamental ante Infobae, reconociendo que la competencia deportiva servirá como un dique de contención temporal para congelar los debates de la oposición.

A la par del avance legislativo, la Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni retomó las reuniones de seguimiento técnico con los equipos de los nueve ministerios para destrabar demoras administrativas en la gestión diaria. Los encuentros de trabajo comenzaron con el área de Desregulación de Federico Sturzenegger y la cartera de Justicia de Juan Bautista Mahiques, y continuarán esta semana con Seguridad y Defensa.

El objetivo de este esquema es fijar metas globales a largo plazo que operen de forma independiente a los vaivenes políticos del Gabinete.