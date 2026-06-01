¿El talón de Aquiles para Vaca Muerta? La formación necesitará cerca de 43.000 trabajadores para 2030

La mano de obra se presenta como uno de los cuellos de botella que presenta la Argentina. Foto: archivo Matías Subat.

Vaca Muerta se encuentra en un momento propicio, donde lidera el crecimiento de la producción hidrocarburífera, y hoy representa casi 7 de cada 10 barriles en Argentina. Sin embargo, la industria tiene un posible talón de Aquiles al que debe prestarle atención si se quiere evitar que este desarrollo se vea condicionado: la necesidad de contar con mano de obra capacitada y con experiencia.

Así afirmó Carlos Stegmann, Key Account Manager de la división Oil & Gas de la consultora especializada en recursos humanos Adecco Argentina, mediante un encuentro virtual donde explicó el panorama actual del sector energético, focalizándose en la demanda laboral, condiciones de empleo y necesidad de seguir fomentando la formación de futuros profesionales.

Para 2030, se estima que el sector necesitará de entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos para mantener el nivel de producción actual, de acuerdo al informe «Cadena de valor para el desarrollo de Vaca Muerta: análisis y proyección de los insumos y servicios de requeridos» realizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

En este contexto, la mayor parte de las inversiones de las grandes compañías petroleras en Vaca Muerta están relacionadas a la mano de obra, que se presenta como uno de los cuellos de botella que presenta la Argentina. «Obviamente no es el único, pero es algo a lo que hay que estar muy atento», advirtió el especialista.

Más que falta de personal, se necesita formación y experiencia

El asunto no solo se trata de la necesidad de personal, sino especialmente en la falta de formación y/o experiencia en el rubro. Por este motivo, Stegmann señaló: «Neuquén en la actualidad se suele pensar como una meca, y la realidad es que en muchos de los casos a la cantidad de gente que va llegando le faltan competencias para calzar en la industria».

Argentina tiene una gran oportunidad en el desarrollo del petróleo y el gas, y se están tomando medidas como el desarrollo de institutos para fomentar el crecimiento. Sin embargo, no está exenta de otros desafíos además del trabajo: se mencionaron la falta de infraestructura -como rutas, transporte o capacidad-, afrontar limitaciones en la operación, la necesidad de inversión económica sostenida en el tiempo y las leyes para fomentar el empleo local.

Profundizando en el motivo por el que hoy se demanda talento, dio el siguiente ejemplo: «cuando una compañía quiere invertir, contrata a una empresa de servicios, y pueden darse cuenta de que necesitan un equipo de alrededor de entre 40 y 60 personas para llevar a cabo el trabajo» A veces esa situación lleva a tomar mano de obra sin experiencia, lo que «requiere una inversión muy alta» entre permisos y capacitación, por mencionar algunos factores.

«Después la otra dificultad es que muchas veces también, una vez que la empresa hizo esa inversión, formó el recurso y demás, al haber esta ‘canibalización’: al no haber tantos profesionales formados, empiezan a pasar de una empresa a otra, ya que les ofrecen mejores propuestas laborales», añadió.

Según el especialista, los salarios que hoy se pagan en Vaca Muerta están íntimamente ligados a dos motivos. El primero que mencionó es que se trata de un rubro «con un alto poder sindical y de poder ante las empresas». Por otra parte, el elevado costo de nivel de vida en la región de la Patagonia y el tipo de trabajo en sí, son las otras razones que explican las altas remuneraciones.

¿Cómo evolucionó el mercado laboral en los últimos años?

En los últimos años también se desató lo que la consultora denomina como una «revolución tecnológica» dentro de la industria, que se enfoca principalmente en la eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad. «Se empiezan a necesitar perfiles de tecnología que antes realmente eran inexistentes. Hace casi 3 años atrás, el perfil IT (Tecnologías de la Información) dentro de la industria de oil and gas era inexistente«, aseguró

El boom de la inteligencia artificial, sumado a la reciente capacidad de poder monitorear los pozos y la producción en tiempo real o poder monitorear operaciones, son algunos de los motivos por los que ciertos tipos de perfiles laborales que antes estaban excluidos -o «hiperlimitados»- en el sector hayan ganado un protagonismo cada vez mayor.

Otro cambio importante en el sector es la presencia de mano de obra extranjera, que hace una década era mucho más visible: «Durante estos últimos 15 años, ha pasado que en un momento la argentina era muy barata y hoy es muy cara», señaló.

En cambio, actualmente los salarios en Argentina «son más caros en dólares para lo que se está cobrando por ahí en Estados Unidos, por lo que a las empresas les conviene mucho menos traer recursos humanos de afuera porque les tienen que pagar salarios mucho más altos que en su lugar de origen», añadió.

Existe un gran interés local por formarse en la industria, hecho que demuestra el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta. Sin embargo, los desafíos aún están vigentes: «Hoy hay mucha gente disponible, pero no hay mucha gente con capacidad. Ahí es donde está el talón de todo este problema, lo más crítico es que no haces un ingeniero en seis meses. Los proyectos en la industria son muchas veces para ayer».

«Lo que falta es eso, que empiece a haber mayor disponibilidad de gente capacitada para cumplir con las iniciativas y las proyecciones que se están dando«, afirmó.