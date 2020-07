Bariloche: Unter considera que no hay condiciones favorables para el inicio presencial de clases

Los dirigentes del gremio Unter Bariloche plantearon que “el futuro regreso a clases no debe apurarse dada la situación sanitaria actual, las condiciones edilicias y los materiales de prevención e higiene” ya que de esta forma, se estaría exponiendo a niños, adolescentes y trabajadores.

Manifestaron su preocupación por “la compleja situación sanitaria” a raíz del incremento de casos por Covid-19 y cuestionaron también el borrador “Protocolo de procedimientos, recomendaciones y cuidados para el regreso presencial a clase” que se difundió esta semana desde el gobierno provincial.

“Este borrador tiene muchos aspectos sanitarios, pedagógicos y de seguridad que no se tienen en cuenta, hay instancias no previstas o que no están especificadas y no son claras. Es muy preocupante por el contexto de salud en que estamos viviendo”, manifestaron en un comunicado firmado por la secretaria general Patricia Lande.

Exigieron que “esa decisión sea tomada cuando realmente estén garantizadas las condiciones. Si resulta necesario esperar y continuar con el aislamiento durante un tiempo mayor, debe ser así”.

Insistieron en una encuesta realizada a docentes de Bariloche en la que resalta “la falta de conectividad y tecnología por parte de la mayoría que ha tenido que aportar sus propios insumos para sostener la escuela pública, sin un reconocimiento económico a cambio”.

Por otro lado, advirtieron un incremento de los problemas visuales, cervicales, musculares y articulares, dolores de cabeza y estrés entre los docentes “que se suma a las innumerables dificultades para poder acceder a las prestaciones del Ipross”.

Consideraron la necesidad de tratar en reunión paritaria el pedido de una plataforma de acceso libre y gratuito para estudiantes y docentes que mejore la conectividad. Pidieron también la implementación de un programa que habilite el equipamiento con netbooks a los estudiantes y docentes de manera progresiva. Y reiteraron “el pedido de pago completo del aguinaldo de manera inmediata como así también se garanticen los sueldos en tiempo y forma” y “la negociación de un IFE de Río Negro para los docentes sin cargo como consecuencia de la pandemia”.