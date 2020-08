"Bariloche no aguanta perder otra temporada”

La federación que agrupa a la hotelería y la gastronomía a nivel nacional (Fehgra) alertó una vez más sobre la crisis gravísima que sufre la actividad en toda la Patagonia y realizó un llamado “desesperado” a los gobiernos provinciales y nacional por medidas de auxilio para el sector.

El presidente de la Asociación Empresaria local de Hotelería y Gastronomía de Bariloche, Claudio Roccatagliata, dijo que los paliativos hasta ahora fueron insuficientes y que a nivel local el impacto es mayor porque “la actividad principal es el turismo”.

Dijo que necesitan con urgencia exenciones impositivas y una ayuda más amplia para cubrir los salarios, porque sin actividad no pueden sostener más los costos.

“Cada día que pasa se deteriora más la situación, porque no hay definiciones y no sabemos qué va a pasar en el verano -dijo Roccatagliata-. Bariloche ya perdió el invierno y no aguantaría dos temporadas sin trabajar”. La Fehgra dijo que sus 14 filiales de la Patagonia atraviesan una situación “terminal” y no pueden esperar más por las medidas de auxilio.

Pidió al gobierno nacional, a los provinciales y a la Cámara de Diputados “en forma desesperada y con el último aliento” la aprobación de la ley de sostenimiento y reactivación que se debate desde hace varias semanas y también “previsibilidad de fechas” para la apertura del transporte aéreo, la liberación de rutas y la reactivación del turismo.

El comunicado de la entidad empresaria también contiene una curiosa apelación a los clientes del rubro gastronómico. Les pidió que apoyen al sector y les recordó que los encuentros sociales en restoranes, bares y cervecerías “ayudan a la reactivación de la economía”. y no representan mayor riesgo porque “no son lugares de contagio, por el contrario son espacios controlados que aplican estrictos protocolos, con distanciamiento social y normas sanitarias”.

Roccatagliata valoró la ayuda del Estado desplegada hasta ahora, pero dijo que es “insuficiente” y muchos prestadores “ya no tienen respaldo para poder operar”.

Dijo que el programa ATP cubre sólo una parte del pago de salarios, lo cual se suma al pago de los servicios (lncluido el cargo fijo de energía que deben pagar aunque no consuman) y subrayó que los impuestos sólo se difieren, pero no hay exenciones.

“La mochila es cada vez más pesada”, dijo el dirigente. Lo que reclama el empresariado turístico en todo el país, puntualizó, es la reactivación de los vuelos de cabotaje y también “una política clara y consensuada para asegurar el libre tránsito, porque hoy cualquier provincia o municipio cierra una ruta, pone un montículo y no hay forma de planificar un viaje de esa forma”.