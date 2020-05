Bariloche y Cipolletti ensayan una reapertura económica

Una parte de las restricciones extraordinarias que se impusieron desde el gobierno provincial hace dos semanas para Bariloche y Cipolletti, en virtud de la circulación comunitaria del covid-19, serán levantadas hoy de manera experimental. Del comportamiento de sus poblaciones y de la situación epidemiológica dependerá el mantenimiento de esta flexibilización.

Bariloche no registró nuevos contagios en los últimos días y ya tiene más pacientes curados que casos activos. En Cipolletti, en cambio, luego de varios días sin novedades, se registró la presencia de covid-19 en dos personas.

En general, en ambas ciudades las flexibilizaciones son similares, aunque con particularidades. Bariloche tiene dos ingresos, por el norte y por el sur, mientras Cipolletti tiene una relación con vías principales, secundarias y decenas de contactos capilares hacia el norte y el este.

En la montaña

En Bariloche la flexibilización tiene sus particularidades. La principal es la reactivación de la obra pública que da empleo a familias que no tienen resto económico para soportar la falta de ingresos. Los envíos a domicilio serán la manera masiva de vender.

El Ministerio de Salud de Río Negro extendió hasta ayer las estrictas restricciones de cuarentena, que rigen desde el 23 de abril, y que limitan la actividad comercial solo a los rubros de productos esenciales, con un cronograma de salidas por día. Pero a partir del primer minuto de hoy se flexibilizarán algunas actividades que por unos días estuvieron funcionando en la ciudad y que fueron paralizadas en busca de frenar el avance de la covid-19.

Bariloche mantiene 36 casos activos y por primera vez los pacientes recuperados superaron a quienes tienen aún la enfermedad y suman 41. No hay ni una sola persona contagiada cuya gravedad precise de respirador artificial.

El intendente Gustavo Gennuso cree que fue la menor circulación de gente en las calles lo que bajó la curva de contagios.

Gennuso le dijo ayer a Río Negro que es difícil que no se registren más casos en Bariloche, pero es vital que el ritmo de la duplicación baje.

Además es preciso que se pueda reconstruir el contacto de cada nuevo contagiado, de manera de asegurar una trazabilidad que permita desestimar la circulación comunitaria.

Las actividades que se permitirán nuevamente desde hoy en Bariloche no tendrán atención al público y se habilitará que los más de 300 comercios de diversos rubros, que semanas atrás se inscribieron en un registro municipal, puedan hacer servicio de delivery en un horario acotado de 14 a 19. También volverán a producir las fábricas artesanales de chocolate, helados y cerveza aunque no tendrán expendio al público, solo con reparto a domicilio, lo que no es nada sencillo para una industria acostumbrada a tener sus propias boca de expendio, con notable éxito.

Los comercios de productos alimenticios y farmacias tendrán un horario nuevo, de 9 a 18, y la primera hora será de atención exclusiva para adultos mayores de 60 años, que son considerada una población de riesgo.

Los servicios de diagnóstico por imágenes y laboratorios de análisis clínicos podrán volver a trabajar con turnos previos, al igual de kinesiólogos y atención médica programada para el seguimiento de enfermedades crónicas.

Los talleres, gomerías y casas de repuestos de vehículos también volverán a la actividad solo para la asistencia de vehículos de emergencias o los habilitados para circular en las tareas exceptuadas.

Se mantendrá la atención mediante turnos previos en los bancos y no se habilitarán los servicios de cobranza por el momento.

La obra pública volverá a estar habilitada mientras que el municipio, junto a referentes del sector de la construcción, analizan un plan para presentar a las autoridades sanitarias en busca de que a futuro se instrumente una salida controlada a esa actividad en actividades particulares.

Gennuso dijo que estudian nuevas autorizaciones a otras actividades, pero sin dar demasiadas precisiones sobre los próximos pasos.

Se mantendrá el sistema de salida por terminación de DNI (los números impares pueden circular lunes, miércoles y viernes; y los pares los martes, jueves y sábados).

En el Valle

En Cipolletti, la flexibilización incluye el libre estacionamiento en el centro.

La semana pasada, el municipio resolvió, en conjunto con el gobierno provincial, disponer de una nueva batería de medidas con el foco puesto en el sector comercial. Luego de que Nación clasificara a Cipolletti como ciudad con circulación comunitaria de covid-19, se impuso una serie de restricciones que afectaron a muchos trabajadores. Incluso, se prohibieron actividades que formaban parte de las excepciones que Nación permitía con el decreto que ordena el aislamiento social y obligatorio.

Tras 10 días de fuertes restricciones a la circulación y al comercio, hoy se reactivarán algunos sectores de la economía. Los cambios más importantes se relacionan con el funcionamiento de los centros de salud y veterinarias, que podrán atender con turno y emergencias. También la reapertura de los centros de pago, el funcionamiento de las entidades bancarias para el abono de jubilaciones y beneficios sociales, el retorno de la obra pública, y un horario más acotado para el funcionamiento de ferreterías, corralones y cerrajerías.

La mayoría de los comercios podrá prestar servicios vía delivery, salvo excepciones como urgencias médicas, farmacias, centros de pagos y bancos, entre otros. Ninguna actividad podrá realizarse después de las 19.

La medida -así lo destacó el intendente Claudio di Tella- será por una semana y se evaluará “día a día”.

Se mantendrá el permiso a circular de acuerdo al número de DNI y algunos accesos quedarán bloqueados.

A los ingresos que estaban habitados se le sumaron otros como Circunvalación y María Elvira, sobre la ruta 22; y O’Higgins y Cuatro Esquinas sobre la ruta 151.

En la resolución que se dictó el viernes pasado, se fijó, entre otras normativas, acrecentar el distanciamiento social a dos metros entre persona. Según señaló Di Tella, la cuidad mantendrá medidas preventivas por lo menos hasta que Nación saque a Cipolletti del status sanitario de circulación comunitaria. Para ello no debe tener casos activos y es preciso que pasen 28 días del último contagio.

Luego de casi dos semanas sin registrar casos positivos, en los últimos días se confirmaron cinco casos nuevos.