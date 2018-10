Cárdenas-Carrasco: el círculo se cierra sobre los exjefes policiales

El homicidio de Carrasco ya forma parte del triste listado de los casos impunes. No hay nadie imputado por el crimen del chico de 16 años, que murió como consecuencia de las graves lesiones que causaron tres postas de plomo que perforaron su cuerpo la tarde del 17 de junio de 2010. Una cuarta posta de plomo que recibió no era letal.

Varios jóvenes que estuvieron junto a las víctimas esa jornada señalaron a policías con escopetas como los responsables. Pero no señalaron a ninguno en particular.

Lo que falta

Dato

50

son los testigos que pasaron por Tribunales en las tres semanas que lleva el juicio.

El rebote letal y las escopetas

El perito balístico y licenciado en Criminalística de la Policía Federal Marcelo Delorenzi aseguró en el juicio que “no se puede individualizar el arma de fuego autora del disparo” que mató a Sergio Cárdenas, que tenía 29 años. Aseguró a los jueces Barrutia, Lagomarsino y Riat que pasando el metro y medio “es imposible desde el punto de vista balístico determinar la distancia del disparo”. Además que en el grupo probable había policías, porque cuando se originó la investigación se hablaba de policías como posibles autores del disparo. “No podemos ni asegurar ni descartar un arma tercera”, consignó. Pero dejó otro dato: “No está normado ni reglamentado en Argentina ni en el mundo el tema de los colores en los proyectiles. Al no estar normado queda al libre albedrío de las fábricas”, sostuvo. Por eso, indicó que hay cartuchos antitumulto (AT) de diversos colores. Dijo que nunca es el color el que identifica el contenido del proyectil. Señaló que no es posible diferenciar si un cartucho con postas de plomo o de goma pudo ser disparado de una escopeta policial o de un arma de fabricación casera porque los caños de ambas no tienen estrías, que marquen la munición cuando se dispara. Dijo que el efecto es el mismo tanto de una escopeta como de una tumbera. El perito del gabinete de Criminalística de Gendarmería Luis Alonso declaró que es imposible determinar de qué escopeta salió el cartucho con la posta de plomo que mató a Cárdenas porque el rebote desvió su trayectoria. Mientras que el perito balístico Roberto Nigris afirmó que las dos postas extraídas del cuerpo de las víctimas “no fueron disparadas por armas de fabricación casera, fueron disparadas por escopetas”.