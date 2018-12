Causa Cárdenas- Carrasco: familiares indignados con el fallo

Apenas finalizó la lectura de la sentencia, que condenó a 4 años de prisión al exsecretario de Seguridad de la provincia, Víctor Cufré, al exjefe de la Policía provincial, Jorge Villanova, y al extitular de la Unidad Regional Tercera, Argentino Hermosa, por su desempeño negligente como autoridades máximas de la seguridad de la provincia el 17 de junio de 2010, los familiares de las víctimas Sergio Cárdenas y Nicolas “Nino” Carrasco expresaron su descontento con el fallo.

Carmen Curaqueo, la madre de “Nino” Carrasco, no pudo contener su bronca. Tampoco una de sus hijas y hermana de Nino, que se retiró lanzando insultos contra el tribunal.

“Siento bronca, desilusión , tristeza porque a ellos le dan 4 años, yo a mi hijo toda la vida lo perdí. En 4 años no me lo van a devolver”, afirmó Curaqueo antes de irse del edificio de Tribunales, junto a sus familiares. “Me siento peor que cuando me mataron a mi hijo”, sostuvo.

Karina Riquelme, viuda de Cárdenas, quedó sentada durante varios minutos en la sala de audiencias, acompañada de sus abogados.

Estaba conmovida y se excusó de hablar con la prensa. Había escuchado en respetuoso silencio al tribunal, integrado por los jueces Marcelo Barrutia, Emilio Riat y Juan Lagomarsino, que condenó a los policías Víctor Darío Pil, Marcos Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo por el delito de homicidio en riña de su esposo.

Pero no estaba conforme. “Para mí no hubo justicia”, resumió Riquelme. Fueron las únicas palabras que dijo a los medios que la requerían, mientras en el hall principal de tribunales se escuchaban gritos de repudio a la sentencia de algunas personas que fueron a la audiencia.