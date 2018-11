Juicio Cárdenas- Carrasco: “No era mi función conducir policías”, dijo Cufré

El exsecretario de Seguridad, Víctor Cufré, dijo que tras un mes de audiencias en el juicio por los crímenes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco todavía no entendía porqué estaba entre los imputados y remarcó que el 17 de junio de 2010 “ya no estaba en la Policía, no tenía poder de mando”.

Cufré decidió hoy ampliar su declaración indagatoria, al igual que los exjefes Jorge Villanova, Argentino Hermosa, Fidel Veroíza y Jorge Carrizo.

Con la palabra de los policías, culminó la instancia de testimonios y presentación de pruebas en el juicio y el miércoles comienzan los alegatos de las partes.

El exsecretario de Seguridad, que estuvo en Bariloche hasta el mediodía el día de los crímenes en el Alto, remarcó que cuando sucedieron estos hechos se encontraba desempeñando “un cargo político y como tal concurrí a Bariloche con una agenda con el ministro de Gobierno”, con quien viajó a El Bolsón las primeras horas de la tarde.

“No era mi función conducir policías”, enfatizó Cufré quien relató que en Bariloche estuvo para mantener reuniones con el Consejo de Seguridad de la ciudad y entregar un aporte pero el objetivo del viaje era llegar a El Bolsón donde había manifestaciones por la situación del crimen del médico policial Guillermo Neumann y tenía previsto una reunión con la viuda y su abogada.

“No nos fuimos escapando a El Bolsón, fuimos por un caso muy importante debido a que el crimen de la madrugada en Bariloche (de Diego Boneffoi) ya tenía al autor identificado y detenido, con el arma secuestrada. En el otro caso, de El Bolsón, no teníamos a los autores detenidos y estaba el reclamo latente de la gente”, afirmó.

Cufré consideró que “era más importante” viajar a El Bolsón esa tarde porque la situación en Bariloche le habían informado que se había “calmado”.