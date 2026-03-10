Por qué bajaron las reservas si el Banco Central sigue con la compra de dólares

Las reservas internacionales cerraron el lunes en US$45.768 millones con una caída de US$236 millones, pese a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$50 millones.

La baja se produjo por una conjunción de desvalorización de activos y de pagos a organismos multilaterales.

Caída de reservas en el Banco Central

La caída se explica por una baja de US$130 millones en la cotización del oro al contado, que retrocedió hasta los US$5.147,06 la onza ante el temor de nuevas subas de tasas por parte de la Fed.

Las fluctuaciones del oro inciden directamente en la conformación de las reservas tanto cuando opera a la baja como cuando muestra avances.

Por otro lado, se cancelaron compromisos con organismos internacionales por algo más de US$30 millones, precisaron desde la consultora Wise Capital, en un informe.

“No obstante el impacto contable adverso de la jornada, la entidad conducida por el BCRA logra sostener un balance operativo robusto en lo que va del año, acumulando compras netas por un total de US$3.053 millones en este 2026, lo que marca un contraste entre la dinámica de intervención oficial y la volatilidad de las cotizaciones externas”, concluyó el escrito.

Nuevo canje de bonos entre el BCRA y el Tesoro

El Gobierno nacional dispuso un canje de bonos entre el Banco Central y el Tesoro Nacional para aliviar la licitación de este jueves, en la que debe conseguir recursos por $9,5 billones.

De esta forma, el swap de títulos descomprime la necesidad de financiamiento y le permite al Ministerio de Economía tener un mayor margen para manejar la liquidez del mercado en pesos.

El canje está orientado a cambiar títulos que vencían en marzo de 2026 por una canasta de nuevos bonos que extienden los plazos de pago hasta el año 2027.

Noticias Argentinas