Mercados reaccionan al conflicto en Medio Oriente: pese al conflicto, suben las acciones argentinas y baja el riesgo país

En la segunda rueda de los mercados, las plazas financieras de Argentina y el resto de Latinoamericana experimentaron una jornada de recuperación destacada. A su vez los mercados globales registraron avances luego de días marcadas por la volatilidad y la incertidumbre que generó el conflicto en Medio Oriente.

Para los especialistas, el repunte se apoyó en la caída de los precios del petróleo y en comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generaron expectativas sobre un posible alivio en las tensiones geopolíticas.

Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país

La tendencia positiva, según Reuters, se manifestó tanto en los índices accionarios como en el comportamiento de las monedas y bonos de la región. Al mismo tiempo, el riesgo país argentino mostró una caída con fuerza.

Durante las primeras horas de la jornada, el índice S&P Merval de Buenos Aires operó con una ganancia sólida. La misma se impulsó por el renovado interés de los inversores en los papeles de mayor ponderación, sobre todo los energéticos y financieros.

Al cierre de la jornada bursátil, el Merval en pesos alcanzó los 2.740.826,35 puntos con una suba diaria del 4,1%, mientras que en dólares el índice se ubicó en 1.869,26 unidades, con un alza del 4,6%. Esto mostró una recuperación tanto en términos mensuales como frente al inicio de año.

Los activos argentinos se recuperaron en un contexto internacional donde hubo mayor apetito por el riesgo, donde la baja del dólar y la caída del petróleo generaron un clima favorable. Reuters detalló que los comentarios de Donald Trump sobre el conflicto en Irán fueron clave para el giro en el ánimo de los mercados.

Las señales políticas tuvieron impactos directos en los mercados energéticos. Los precios del petróleo se desplomaron luego de alcanzar máximos de tres años.

Frente a este escenario, el riesgo país de Argentina cayó 16 puntos en el día y se ubicó en 559 unidades, luego de haber rozado recientemente las 600 unidades.

La jornada mostró también grandes avances en las monedas de la región:

El peso chileno escaló un 2,41% hasta 891,70/892,00 por dólar, apoyado en la devaluación global del dólar estadounidense y en el alza de los precios del cobre, el principal producto de exportación de Chile. El principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, subió un 1,34% a 10.568,04 puntos.

El peso colombiano se fortaleció un 1,38% a 3.715 unidades por dólar con la mirada puesta en las oscilaciones del petróleo, uno de los pilares de la economía de Colombia .

se fortaleció un 1,38% a 3.715 unidades por dólar con la mirada puesta en las oscilaciones del petróleo, uno de los pilares de la economía de . El peso mexicano subió un 0,51% hasta 17,508 unidades por dólar, recuperándose de uno de sus peores niveles del año. El índice S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más líquidas del mercado mexicano, acumuló una mejora del 1,21%, llegando a 67.697,6 puntos tras tres sesiones de pérdidas.

En Argentina, fue clave la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA).El peso mayorista registró una apreciación del 0,78%, situándose en una cotización de $1.405 por dólar. Este movimiento estuvo respaldado por una sólida racha de compras oficiales que, tras 44 ruedas consecutivas, ya acumulan un total de 3.055 millones de dólares.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron una tendencia alcista generalizada. Entre los ADR que cotizan en Nueva York, la lista quedó liderada principalmente por los sectores energético y financiero:

La excepción: En contraste con la tendencia positiva, las empresas tecnológicas Globant y Mercado Libre cerraron con retrocesos del 3,9% y 0,4% .

En contraste con la tendencia positiva, las empresas tecnológicas y cerraron con retrocesos del y . Líderes de la jornada: Central Puerto encabezó las subas con un notable avance del 8,8% , seguida por Edenor ( 7,9% ) y Banco Supervielle ( 6,7% ).

encabezó las subas con un notable avance del , seguida por ( ) y ( ). Sector Financiero: Se registraron alzas significativas en el Grupo Financiero Galicia ( 5,9% ), Banco Macro ( 5,6% ) y otros papeles del rubro que sumaron entre 0,9% y 5,5% .

Se registraron alzas significativas en el ( ), ( ) y otros papeles del rubro que sumaron entre . Energía y Servicios: Transportadora de Gas del Sur escaló un 5,9%, mientras que Pampa Energía e YPF avanzaron un 4,9% y 1,9% respectivamente.

Todo esto sucedió en un contexto internacional donde los principales índices de los Estados Unidos lograron revertir sus pérdidas iniciales para cerrar en terreno positivo. El Dow Jones subió un 0,55%, el S&P 500 ganó un 0,42% y el Nasdaq avanzó un 0,61%.

Para las consultoras, el optimismo global se dio mientras los inversores evaluaban las declaraciones del presidente Donald Trump y la posibilidad de que el G7 autorice la liberación de reservas estratégicas de crudo, un factor que influyó directamente en el ánimo del mercado.

Con información de Infobae