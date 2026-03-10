Aportes de empleadas domésticas en marzo 2026: evitá multas con esta guía práctica

El cumplimiento de las obligaciones previsionales para las empleadas domésticas no es solo una carga administrativa; es la red de seguridad legal que protege el patrimonio del hogar. En este marzo 2026, con el reciente ajuste en las escalas salariales y la plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral, la correcta liquidación de aportes, contribuciones y la cuota de la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) se vuelve estratégica.

Pagar en término antes del cierre no solo evita el cálculo de intereses resarcitorios por parte de ARCA, sino que garantiza que la empleada doméstica mantenga su acceso a la obra social y la protección ante accidentes, un punto crítico tras los cambios en el régimen de responsabilidad civil del empleador.

Aportes empleadas domésticas marzo 2026

Los tres pilares del pago mensual: ¿qué estamos pagando hoy?

Cada vez que un empleador genera el comprobante de pago, el monto total se divide en tres conceptos obligatorios que varían según la carga horaria semanal (menos de 12 horas, entre 12 y 16, o más de 16 horas):

Aportes (a cargo de la trabajadora): destinados principalmente a la Obra Social. Es vital recordar que si la empleada trabaja menos de 16 horas, debe realizar aportes voluntarios para completar la cuota y no perder la prestación médica. Contribuciones (a cargo del empleador): fondos que se dirigen al sistema jubilatorio para garantizar los años de servicio. Cuota de la ART: este es el único concepto que se paga por mes adelantado. Cubre la asistencia médica y farmacéutica en caso de accidentes «in itinere» o en el lugar de trabajo.

Aportes empleadas domésticas marzo 2026

Cómo pagar aportes y contribuciones: el paso a paso en el nuevo portal

Para este marzo 2026, el sistema de ARCA ha simplificado la generación del VEP (Volante Electrónico de Pago). El proceso debe realizarse con Clave Fiscal nivel 2 o superior:

Generación del VEP : dentro del portal «Casas Particulares«, se selecciona el período «02/2026» (los aportes se pagan a mes vencido). El sistema calculará automáticamente el monto según las horas declaradas.

: dentro del portal «Casas Particulares«, se selecciona el período «02/2026» (los aportes se pagan a mes vencido). El sistema calculará automáticamente el monto según las horas declaradas. Medios de pago : se puede abonar mediante QR, billeteras virtuales, Homebanking o tarjeta de crédito. Si se opta por el pago manual, se debe imprimir el Formulario 102/RT.

: se puede abonar mediante QR, billeteras virtuales, Homebanking o tarjeta de crédito. Si se opta por el pago manual, se debe imprimir el Formulario 102/RT. El recibo de sueldo: una vez pagados los aportes, el sistema habilita la generación del recibo mensual. Es obligatorio imprimir dos copias: una para el empleador y otra para la trabajadora, adjuntando siempre el comprobante de pago de las cargas sociales.

Aportes empleadas domésticas marzo 2026

El control en manos de la trabajadora: ¿Cómo chequear la cobertura?

Una de las consultas más frecuentes es cómo saber si el empleador está al día. La transparencia del sistema actual permite que la empleada realice su propio monitoreo: