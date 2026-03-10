El Consejo enviará el pliego de la segunda candidata a jueza de Neuquén y siguen las críticas por el rechazo

El Consejo de la Magistratura resolvió esta mañana enviar el pliego de Laura Kremer, la postulante que había quedado en segundo lugar para cubrir la vacante de jueza civil de Neuquén. La semana pasada la Legislatura rechazó sin dar los motivos, y por mayoría, a la ganadora del concurso, Tamara Zabalegui.

«Yo no quiero que en unos meses estemos votando el mismo cargo y estemos votando algún familiar de algún funcionario», dijo el diputado Darío Martínez (UP) cuando trataron el pliego en el recinto. Lo mismo repitió su compañero de bloque, Darío Peralta. Le reclamaron al oficialismo que «confesara» las razones por los cuales no iba a acompañar la designación. Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, la candidata es prima de Gustavo Kohon, abogado de la fiscalía de Estado.

Kremer trabaja como asistente jurídica del juzgado civil 3. Su calificación final en el concurso fue de 60,31 puntos, 5,2 puntos por debajo de la ganadora. La única etapa que lideró fue la entrevista personal: tuvo un promedio de 19,86. En la instancia técnica quedó tercera (obtuvo 33 puntos sobre 40) y séptima en antecedentes (acumuló 7,45 puntos sobre 40).

El Consejo se reunió hoy y acordó mandar su pliego a la Legislatura. ¿Siempre ocurre así? No, el criterio es flexible. Hay casos en que define hacerlo, por ejemplo con la designación de Lautaro Juan Arévalo, defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Cutral Co, y otros en que abre una nueva convocatoria como sucedió con el puesto de juez procesal administrativo del interior.

La secretaria del Consejo, Romina Irigoin, afirmó que «de acuerdo al análisis integral» que realizó el cuerpo la decisión era remitir el nombramiento de Kremer.

Sin fundamentos

El procedimiento permite esta doble discrecionalidad: la Legislatura puede no prestar acuerdo a un pliego, en completo silencio, y el Consejo está habilitado a designar o no a la siguiente postulante en el orden de mérito definitivo.

Hay un proyecto que el MPN presentó en 2024 y que obliga a la Cámara a fundar los rechazos. Nunca avanzó.

Por lo pronto el debate se reavivará cuando Kremer sea entrevistada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.