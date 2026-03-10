Conflicto universitario: ante los anuncios de paro, el Gobierno podría apurar su proyecto de financiamiento

Docentes y gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias. (Foto: archivo Ceci Maletti)

El sistema universitario argentino enfrenta un nuevo conflicto en el inicio del ciclo lectivo 2026. Los sindicatos docentes convocaron a un paro nacional desde el 16 de marzo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias, en medio de reclamos por salarios y demoras en las transferencias del Gobierno nacional.

El conflicto se arrastra desde hace meses y se profundiza por la falta de ejecución de la ley aprobada por el Congreso. La norma busca recomponer salarios docentes y no docentes, además de actualizar partidas para funcionamiento, investigación y becas en universidades nacionales.

Qué propone el Gobierno y por qué lo rechazan gremios y universidades

Mientras tanto, el Gobierno nacional impulsa un nuevo proyecto de financiamiento universitario. La iniciativa propone tres aumentos salariales del 4,1% desde marzo de 2026 y reconoce únicamente la pérdida salarial correspondiente a 2025.

De acuerdo con datos difundidos por el Centro de Investigación de Economía Nacional y Feduba, el proyecto oficialista “reduce la obligación de adicionar más de $2,7 billones al presupuesto 2026 a tan solo $187.744 millones”.

Las organizaciones docentes sostienen que el nuevo esquema también modifica el sistema de paritarias. El texto mantiene convocatorias trimestrales, pero elimina el mecanismo de actualización automática de los salarios según la inflación medida por el Indec.

En este contexto, gremios como Conadu reclaman una recomposición salarial del 51% y advierten que podrían extender las medidas de fuerza “por tiempo indeterminado” si no se aplica la ley vigente ni se reabre la negociación salarial.

Crece la tensión por el financiamiento universitario y la falta de paritarias docentes

Según informó Infobae, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que el desarrollo del primer cuatrimestre podría verse afectado por el atraso presupuestario.

También alertaron sobre el impacto en el pago de salarios y en los gastos básicos de funcionamiento de las casas de estudio.

Rectores del CIN advierten por el impacto del atraso presupuestario en el funcionamiento de las universidades. Foto: Marcelo Ochoa.

El presidente del CIN, Oscar Alpa, señaló que el “93% del presupuesto universitario se destina a salarios, que están totalmente deprimidos”. También advirtió que varios docentes dejaron sus cargos por los bajos haberes.