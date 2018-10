Los acusados pidieron disculpas y no habrá juicio tras una violenta sesión

El juez Juan Martín Arroyo hizo lugar al pedido de la defensa de los sindicalistas del Soyem imputados por los disturbios causados en el Concejo Municipal en diciembre del 2015, cuando se aprobó la ordenanza de emergencia económica. De esta manera, el magistrado homologó el acuerdo con la Fiscalía y suspendió el juicio oral.

Los empleados municipales acusados pidieron disculpas públicamente a los concejales, se comprometieron a no repetir el incidente, ofrecieron el pago de 198.000 pesos a modo de compensación para los concejales afectados o alguna entidad de bien público -que ellos dispongan- y 48 horas de trabajo comunitario.

El fiscal de Cámara, Martín Lozada, consideró que “se trata de una propuesta que contempla un público reconocimiento sobre el carácter disvalioso del acto llevado a cabo, una manifestación de arrepentimiento al respecto, un pedido de disculpas y un compromiso de no repetición”.

Cristina Painefil, una de las concejales que resultó agredida en la sesión del 2015, cuestionó la suspensión del juicio. “Significa que en caso de que a algún vecino no le guste algo, puede venir, romper todo y pegarnos. Y no pasa nada. Es un retroceso de la democracia y del no diálogo”, dijo a concejal de Juntos Somos Bariloche.

Lozada, en cambio, remarcó que “nada más alejado de la impunidad. Muy por el contrario, esto trae aparejado una activa participación del ofensor en lo que a la reparación del daño perpetrado se trata. En este caso, ocho imputados vienen a expresar su pesar. Y más aún, vienen ellos a ofrecer una serie de reparaciones capaces de compensar el perjuicio entonces ocasionado”.

Consideró que “este medio valoriza la reflexión, el diálogo entre las partes y la posibilidad de reparar los perjuicios causados. Estamos frente a un modo de resolver el conflicto que no excluye a las partes involucradas y que, como tal, fortalece la propia dinámica democrática”.

