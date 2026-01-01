Dos motociclistas heridos en un choque en Plottier durante la madrugada de Año Nuevo

Choque entre una moto y un auto en Año Nuevo. Foto: Gentileza Bomberos voluntarios de Plottier.

Dos motociclistas resultaron heridos por un accidente vial en Plottier esta madrugada de Año Nuevo. Fue un choque contra un auto.

Según reportaron los bomberos voluntarios de Plottier fue alrededor de las 3 de la mañana, en calles Libertad y Zabaleta.

Accidente en Plottier: dos lesionados fueron traslados al hospital

Por el accidente entre una moto y un automóvil particular, hubo dos lesionados. Se trata de una pareja de jóvenes que circulaba en la moto, informaron desde bomberos voluntarios de Plottier.

Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital de Plottier.

La dinámica del accidente está en investigación.

Aviso de incendio en Plottier durante Año Nuevo

Desde el cuartel también indicaron que concurrieron en la madrugada del 1 enero a una casa en calle Hueney casi Roca por un aviso de incendio en el patio de una vivienda.

Salieron dos móviles. «No hubo daños estructurales ni lesionados», reportaron.