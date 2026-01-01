Verano 2026: ¿cuándo son los feriados y fines de semana largos para planificar una escapada express?

Pasó el brindis de Año Nuevo y la pregunta en la región es una sola: ¿cuándo es el próximo feriado? Para quienes no pudieron tomarse vacaciones largas o buscan estirar el descanso en la Patagonia, el verano 2026 ofrece una ventana clave en febrero para aprovechar y planificar una escapa express.

Los feriados de enero y febrero para una escapa de verano 2026

El calendario nacional oficial marca dos momentos de parate obligatorio durante la temporada estival:

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo. (Feriado inamovible).

Año Nuevo. (Feriado inamovible). Lunes 16 de febrero: Carnaval. (Feriado inamovible).

Carnaval. (Feriado inamovible). Martes 17 de febrero: Carnaval. (Feriado inamovible).

El plato fuerte de la temporada llega a mediados de febrero. Con los feriados de Carnaval, se conforma un fin de semana de 4 días (del sábado 14 al martes 17 de febrero).

Hoja de ruta: ¿a dónde ir con 4 días para una escapada express?

Para los habitantes de Neuquén y Río Negro, este fin de semana largo de febrero es ideal para viajes de media distancia: