Rocío Robles celebró sus 33 años en Roma junto a Adrián Suar con un festejo íntimo y romántico

Lejos del ruido mediático y fiel a un perfil cada vez más reservado, Rocío Robles celebró sus 33 años con un viaje íntimo y cargado de simbolismo. El destino elegido fue Roma, la ciudad eterna, y la compañía, Adrián Suar, su pareja, con quien atraviesa un presente marcado por la complicidad, el acompañamiento y la discreción.

Rocío Robles festejó su cumpleaños en la ciudad eterna junto a Adrián Suar

A través de su cuenta de Instagram, la exbailarina de ShowMatch compartió una serie de postales que funcionaron como una ventana a un festejo romántico, elegante y sin excesos. “Un feliz cumple gitano”, escribió junto a las imágenes, una frase breve que sintetizó el espíritu libre, emotivo y descontracturado del viaje.

La celebración comenzó con un desayuno especial en el hotel, ambientado con globos dorados con el número 33, frutas frescas, champagne y una torta individual. Todo estuvo cuidado al detalle, con una estética sobria que priorizó lo íntimo por sobre la ostentación.

Durante el día, la pareja recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de la capital italiana. Entre ellos, la icónica Fontana di Trevi, donde cumplieron con el tradicional ritual de arrojar una moneda para pedir deseos. Las imágenes retrataron abrazos, sonrisas y miradas cómplices, incluso en una serie de instantáneas estilo Polaroid que aportaron un aire nostálgico. En una de ellas, un beso frente a la fuente iluminada selló un momento genuino, lejos de cualquier pose armada.

La noche tuvo su punto más emotivo con una cena romántica en un restaurante típico italiano, con platos de pastas, copas de vino y una pequeña torta con velitas que decía “Feliz cumpleaños”. Un gesto simple —las manos entrelazadas sobre la mesa— resumió el clima de cercanía y contención que atravesó toda la celebración. Más tarde, una parada en una heladería romana cerró el festejo con un brindis informal, fiel al tono relajado y auténtico del viaje.

Así, entre gestos simples, paisajes históricos y momentos compartidos, Rocío Robles celebró un nuevo año de vida en clave íntima, acompañada y lejos del foco mediático, consolidando un presente personal que apuesta a lo esencial.

Con información de Ciudad Magazine