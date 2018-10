Podrían suspender el juicio por violenta sesión en el Concejo

El fiscal de Cámara Martín Lozada dijo hoy al mediodía que la defensa de los sindicalistas del Soyem imputados por los disturbios causados en el Concejo municipal durante una sesión propuso la suspensión del juicio a prueba para los nueve trabajadores municipales a cambio de una serie de pautas de conducta de obligatorio cumplimiento.

La propuesta se formalizará mañana martes en la audiencia judicial convocada para el mediodía. Lozada informó que la defensa ofrece que los 9 imputados “reconozcan el acto disvalioso”, que llevaron adelante el 11 de diciembre de 2015.

Lozada dijo que la defensa además propone que los acusados “pidan disculpas públicamente al Concejo municipal y se comprometen a no llevar adelante otro acto de igual naturaleza de aquí al futuro”.

También, ofrecen “el pago de 200 mil pesos a modo de compensación para los concejales o destinado a los comedores o alguna entidad de bien pública”. y 200 horas de trabajo comunitario.

La audiencia justamente se convocó para analizar el pedido de la defensa. La fiscalía todavía no resolvió su postura en relación al pedido de probation por parte de la defensa de los imputados, que quieren evitar ir a juicio oral y público. No es la primera vez que la defensa de los sindicalistas y trabajadores municipales imputados pide el beneficio de la probation, pero el fiscal Guillermo Lista siempre se opuso al pedido.

A los acusados se les atribuye haber causado los disturbios durante la sesión del 11 de diciembre del 2015, cuando sancionaron la ordenanza de emergencia económica.

En diciembre del año pasado, la fiscalía formuló cargos Juan Fuentes, José Manuel Pincheira, José Hermosilla Barrientos, Lucas Matías Richards, Facundo González, Adrián Arroyo, Víctor Hugo Oyarzo y Sandra Villanueva.

“Ese día se votaba la ordenanza de emergencia económica. Cuando bajamos a la sala de sesiones, había unas 200 personas rodeando la mesa. Se sentaron atrás nuestro. Nos pateaban las sillas, nos insultaban, nos tiraban el pelo”, recordó la concejal oficialista Cristina Painefil, y continuó: “Cuando terminó la sesión que se aprobó la emergencia, empezaron a revolear de todo. A mi me cortaron la mano. Cuando intento salir de la sala, unos 20 hombres me arrinconaron en la puerta y me dieron una paliza, me patearon mis partes íntimas, me escupieron la cara, me arrancaron pelos”.

Los acusados apelaron en tres ocasiones la posibilidad de ir a juicio pero esto fue denegado bajo la argumentación de la “gravedad institucional del hecho”. “El fiscal Guillermo Lista siempre estuvo muy compenetrado con la causa por la gravedad del hecho. Pero en este caso, Lozada propone la suspensión del juicio a prueba a cambio de que los integrantes del Soyem pidan disculpas públicas, realicen algún trabajo comunitario y tomen clases de derechos humanos”, expresó Painefil.

Y advirtió que el nuevo Código Procesal Penal “plantea que cuando las penas son menores a 3 años se debe trabajar fuerte con cada una de las partes para llegar a un acuerdo beneficioso. Pero aclara que el delito debe ser insignificante. Lista siempre recalcó que en este caso, no lo fue. No busco venganza sino justicia”.

Painefil consideró que en caso de que finalmente se suspenda el juicio, “significa que en caso de que a algún vecino no le guste algo, puede venir, romper todo y pegarnos. Y no pasa nada. Es un retroceso de la democracia y del no diálogo”.

