Fede Bal volvió a quedar en el centro de la polémica por un posteo de su novia Evelyn Botto

El historial amoroso de Fede Bal volvió a quedar expuesto tras un nuevo comentario en las redes sociales de su novia actual, la artista Evelyn Botto, con un sinfín de comentarios polémicos y en línea con la poca duración de sus relaciones.

La multifacética Botto compartió un álbum con los mejores momentos de 2025, una especie de recap de un año marcado por el talento teatral, la comunicación y el arte, además de una imagen que se destacó.

“Me muero”: la declaración de amor de Fede Bal a Evelyn Botto y los polémicos comentarios

La imagen los muestra a ambos en un look rockero, Evelyn con estilo gótico, cabello llovido, cuero y un make up pálido, mientras el hijo de Carmen Barbieri, en línea con el outfit, luce un maquillaje de calavera y el posteo es acompañado por el texto: “El año en que aprendí a volar”.

Entre los cientos de comentarios, Bal escribió: “Me muero con vos” y Botto respondió con un corazón, sin embargo, sus seguidores dieron un poco más y le pidieron que la “cuide”, con decenas de publicaciones que se acoplaron al pedido.

Botto y Bal confirmaron su romance semanas atrás, cuando ella indicó que el comunicador es su “novio”, pareja que finalmente se consolidó tras meses sin encasillarse en ninguna etiqueta romántica.