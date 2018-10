Pide trabajo para dejar de ir al basural

Erika Catricheo, la mujer que describió su incesante búsqueda de comida y ropa en el basural desde hace dos años en un informe publicado por el diario Río Negro, pidió trabajo. Lo hizo tras la gran cantidad de comentarios que generó su relato (muchos de apoyo pero también algunas críticas).

“Estoy yendo al vertedero pero no por vaga o porque me guste ir” -escribió la mujer de 34 años- “si no, porque no hay trabajo. Si alguien sabe de algún trabajo por hora o estable que me avise por favor, ya sea de planchado, limpieza, cuidado de niños o adultos. Cualquier trabajito me viene bien para ayudar a mi familia”.

Érica suele ingresar al basural a través de la toma 29 de Septiembre en busca de alimentos, ropa o calzado (que les sirva a alguno de sus cuatro hijos de 3, 9, 15 y 18) o al menos para armar alguna feria que le permita obtener algunos pesos. Ni ella ni su esposo -que trabajó principalmente en albañilería- tienen trabajo.

“Solo pido un trabajo. Me gusta ganar mi plata y el pan de mis hijos y los alimentos que necesitamos. Toda ayuda me sirve mil. Mi teléfono es 15469-4821. Gracias de corazón a los que puedan ayudar. Que Dios los bendiga mucho”, agregó la mujer.