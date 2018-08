Rechazan que se declare patrimonio cultural la pintada de pañuelos en el Centro Cívico

Alrededor de un centenar de personas se pronunciaron en contra del proyecto de ordenanza, que impulsa la concejala del FpV Ana Marks para declarar patrimonio cultural en Bariloche la “pintada de pañuelos” del Centro Cívico.

Así lo expresaron en una nota que presentaron el 26 de julio pasado en el Concejo Municipal, con el centenar de firmas. “Los abajos firmantes, vecinos de Bariloche, nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al conjunto de los concejales de ese cuerpo, a los efectos de manifestarle nuestro absoluto rechazo al proyecto de referencia”, indicaron en la nota dirigida al presidente del Concejo, el oficialista Diego Benítez.

El proyecto de Marks tiene el respaldo de decenas de organizaciones. Y surgió, según explicó la concejala de la oposición a la prensa, como un reconocimiento a una actividad que desde hace 18 años se hace en la Plaza del Centro Cívico cada 24 de marzo.

“Como primera aclaración, nadie está pretendiendo negar la expresión de distintos vecinos, sino por el contrario que las manifestaciones que se realicen se hagan libremente pero sin contravenir normativas vigentes”, señalaron.

“Más en este caso, donde ese Concejo Deliberante ya ha manifestado su voluntad de llevar adelante el Paseo de la Memoria Bariloche (Declaración 1980-CM- 2016) para dar cabida a las expresiones sobre la que trata el proyecto”, plantearon.

Recordaron que está vigente la ley 25.168, que fue sancionada a mediados de septiembre de 1999, “que declara monumento y lugar histórico nacional al conjunto formado por el Centro Cívico de S.C. De Bariloche y la Intendencia del Parques Nacionales”.

Y citaron el artículo 3 de esa ley que establece: “La transferencia a que hace referencia el artículo 1º de esa ley, se hará con cargo de que la municipalidad mencionada conserve y preserve a perpetuidad, tanto en su aspecto exterior como interior”. “Los edificios así como los terrenos y plazas que integran el Centro Cívico, respetando a los efectos de su nuevo uso y destino, las características del diseño arquitectónico y paisajístico; no pudiendo, en consecuencia, realizarse obras, acciones, innovaciones o mejoras individuales o de conjunto que afecten o alteren su concepción, materialización y aspecto original. En caso contrario, deberá restituirse este conjunto monumental al Estado nacional”, indica la normativa.

Cuestionaron el proyecto de Marks porque “toda la parte resolutiva del proyecto hace referencia a la Ordenanza 2148-CM 2011 la cual está contraviniendo en forma flagrante...”

Plantearon que si lo que se persigue es la intangibilidad entendiendo a la misma como “algo que merece extraordinario respeto y no puede o no debe ser alterado o dañado, consideramos que el espacio elegido no resulta adecuado para tal fin dada la cantidad de personas que circulan diariamente por nuestra plaza Expedicionarios al Desierto”.