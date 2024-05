Adorni desmintió a la Feria el Libro por el pedido de 5 mil entradas gratis para la presentación de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cruzó al titular de la Fundación del Libro, Alejandro Vaccaro, y desmintió que desde la administración libertaria se haya pedido cinco mil entradas gratis a la organización de la Feria del Libro para la presentación del presidente Javier Milei.

“No me consta”, respondió el funcionario en su habitual conferencia de prensa diaria tras ser consultado por el pedido de entradas gratis.

El mandatario anunció ayer la suspensión de la presentación de su escrito Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, prevista para el 12 de mayo en el predio de La Rural. Tanto el jefe de Estado como Adorni sostuvieron que desde el evento hubo «la hostilidad».

Tras el conflicto con la organización de la feria, se decidió cambiar la sede de la presentación. Ahora se llevará a cabo el 22 del mismo mes en el Luna Park.

“Estaba claro que no había un genuino deseo de que el presidente haga la presentación del libro en la feria. Ante el ofrecimiento de 200 entradas, y ante un evento masivo como se esperaba nos pareció que era parte de algo que no estaba funcionando y que no iba a funcionar”, argumentó Adorni al respecto.

Asimismo, planteó: “Consideramos que nos íbamos a encontrar ante un episodio de características poco amigables, por lo tanto el Presidente resolvió que eso no ocurra y el 22 de mayo va a ser la presentación en el Luna Park”.

“Todo lo demás es habladurías. A mi no me consta que eso haya sido así”, respondió tras los dichos de Vaccaro, quien planteó que el Gobierno solicitó cinco mil tickets gratuitos para la presentación.

Según Adorni, “la hostilidad estuvo a la vista”, y denunció que en varias oportunidades, el publico de la feria abucheó al mandatario cuando se lo mencionó “y nadie ha dicho nada”. “Nos parecía que no era el mejor lugar ni momento para hacerlo”, concluyó.