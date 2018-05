Sin cifras, la desocupación preocupa a Gennuso y a la CGT

La desocupación preocupa pero no hay datos oficiales. Es una percepción y un conocimiento empírico de los gremios y de las autoridades, aunque no se ponen de acuerdo en cómo frenar el impacto. A nivel nacional 2017 cerró con un 7,2% de desocupación, según las estadísticas del Indec pero Bariloche no está comprendida en la medición de manera puntual. Por eso es difícil establecer cómo ha sido el impacto del desempleo y su evolución.

El único dato real con el que cuenta el municipio es que unas 2.000 personas se inscribieron el año pasado en la Dirección de Empleo, el 30% son jóvenes y la mitad fue capacitado con diversos cursos pero no hay una inserción en el mundo laboral de la ciudad.

El intendente Gustavo Gennuso semanas atrás inició una ronda de conversaciones con el sector empresarial y los sindicatos. “Estamos preocupados, pensamos que las variaciones económicas que se produjeron en el país en las últimas semanas si en algo pueden afectar es en el empleo, entonces estamos en alerta y frente a eso salimos a trabajar”, dijo Gennuso a “Río Negro”.

El intendente admite que el municipio no puede frenar la caída del empleo como consecuencias de la macroeconomía del país pero asegura que inició una “red” para “no dormirnos, y poder hacer algo que nos permita sostener lo que pueda pasar”.

Para los gremios, “la situación laboral y de desocupación es complicada y se ha ido acrecentando con el aumento de tarifas de servicios, de los precios en general. Esto lo venimos alertando hace dos años”, afirmó Luis Cionfrini, secretario general de la CGT Zona Andina, que remarcó que “para el desocupado es una situación devastadora”.

El empresariado reclama datos certeros. “Pedimos información real de la tasa de desocupación en la ciudad”, dijo Felipe Orticelli, presidente de la Cámara de Turismo.

La solución que ofrece Gennuso es reforzar la ordenanza para priorizar la contratación de mano de obra local: descuentos en la tasa de Inspección Seguridad e Higiene para pagan todos los comercios y las actividades económicas habilitadas para quienes contraten personal de Bariloche.

Cionfrini fue tajante al rechazar la propuesta de Gennuso. “Pedimos que se declare la emergencia laboral, que priorice la mano de obra local de verdad porque lo que se propone es beneficiar a los empresarios en las tasas pero después no hay control y echan al empleado a los dos meses y siguen con su beneficio”.

El dirigente señaló que en los sectores gastronómico y mercantil se evidencian los mayores problemas de desempleo y en la construcción se acrecienta la masa desempleada con los obreros que llegan de afuera.

Para el empresariado uno de los mayores problemas es la falta de capacitación de los jóvenes.