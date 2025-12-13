El golazo de Beltrán no pudo evitar la caída de Valencia ante el Atlético de Madrid de Simeone

El golazo de Lucas Beltrán no le alcanzó a Valencia para evitar la derrota ante el Atlético.

Atlético de Madrid derrotó 2-1 a Valencia como local por la fecha 16 de La Liga de España y se recuperó tras dos caídas en forma consecutiva en el campeonato.

El golazo de Lucas Beltrán no le alcanzó al Valencia

El golazo del argentino Lucas Beltrán para la igualdad parcial no le alcanzó al conjunto Che, que quedó al borde de los puestos de descenso.

¡GOLAZO DE LUCAS BELTRÁN!



Tremendo zapatazo del delantero argentino para el 1-1 de Valencia ante Atlético de Madrid.



El ex-River ingresó hace 10 minutos. #LaLigaEnDSPORTS#AtletiOsasuna pic.twitter.com/WFQmGAgBOT — DSPORTS (@DSports) December 13, 2025

Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares en el Colchonero, que también contó con el ingreso de Thiago Almada.

Koke había abierto el marcador y Antoine Griezmann le dio la victoria al equipo del Cholo Simeone a falta de 15 minutos para el cierre del partido.

La derrota dejó a Valencia con 15 puntos y por el momento no está en zona de descenso por diferencia de gol. En Atlético de Madrid, que además contó con Juan Musso y Thaigo Almada en el banco, el triunfo lo dejó cuarto a seis unidades de la punta aunque con un compromiso más que Barcelona.

El resumen del partido