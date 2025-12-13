Seis días de búsqueda y un final trágico: cómo encontraron el cuerpo de Enzo, el joven que había desaparecido en Paso Córdoba

Después de seis días de búsqueda, Enzo Leandro de Oro, quien había desaparecido el 7 de diciembre en Paso Córdoba, fue encontrado muerto. El joven de 28 años fue hallado en el río Negro, a varios kilómetros de donde había sido visto por última vez y como se encontraba en una zona de difícil acceso, las fuerzas de seguridad tuvieron que montar un intenso operativo que duró horas para rescatar su cuerpo.

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, brindó detalles a Diario RÍO NEGRO acerca del duro trabajo realizado para encontrar el cuerpo del joven de 28 años.

González relató que, mientras las tareas de rastrillaje continuaban el viernes, recibieron información clave de un lugareño que orientó la búsqueda. Esta persona manifestó haber visto un cuerpo en el caude del río Negro, a varios kilómetros de distancia del puente de Paso Córdoba, en sentido este.

«Esta persona suele andar por esos lugares, por eso lo vio y dio aviso», comentó González, destacando la importancia del testimonio para el éxito de la búsqueda.

A partir de esta información se armó una comisión para dirigirse hasta el lugar. Debido a que la zona presentaba grandes dificultades por el terreno, la ubicación del cuerpo se realizó con mucha dificultad, lográndose finalmente encontrar a aproximadamente 6 kilómetros de Paso Córdoba.

«Se hizo un resguardo del sitio porque no había comunicación y tras fijar el lugar con coordenadas, junto a Prefectura se logró arribar», informó y agregó: «Recién cerca de las 4 de la madrugada los efectivos lograron salir. Por la fuerza del río no se pudo subir asique se tuvo que ir río abajo hasta acceder al lugar conocido como La Rinconada, una zona que está entre Cervantes y Stefenelli».

El comisario explicó que inicialmente se procedió a asegurar el sitio ya que no tenían forma de comunicarse para dar aviso del hallazgo. Tras lograr fijar la ubicación mediante coordenadas por vía radial, se logró el arribo en conjunto con personal de Prefectura.

González remarcó que la fuerza del río impidió el una salida directa y por este motivo, el equipo tuvo que desplazarse río abajo hasta alcanzar un punto conocido como La Rinconada, «un área situada aproximadamente entre Cervantes y Stefenelli».

La operación de rescate y la salida de los efectivos se concretó cerca de las 4 de la madrugada. Posteriormente se dio intervención a los médicos forenses para que puedan realizar las primeras pericias en el lugar y finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde la familia pudo confirmar que, efectivamente, se trataba de Enzo.

«La verdad que no queríamos obtener este resultado dado que a Enzo lo buscábamos no solo en el agua, sino también en tierra. Teníamos la esperanza de que estuviese en algún lugar desorientado, deshidratado pero con vida, pero finalmente se lo ubicó», expresó González y reconoció que «fue un despliegue muy importante» el que se montó casi sin descanso durante todos esta semana.

Drones, buzos y embarcaciones, el detalle del intenso operativo en Paso Córdoba

Durante varios días, Paso Córdoba se convirtió en el escenario de un intenso operativo de búsqueda que demandó la colaboración coordinada de casi la totalidad de las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia del Alto Valle.

El comisario a cargo destacó la complejidad y la necesidad de trabajo conjunto para localizar a Enzo, mencionando específicamente la participación de las siguientes instituciones y grupos: Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de Allen y Roca, equipos de buzos especializados, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de Valle Medio, integrantes de la BMA de Cipolletti, Defensa Civil de Cipolletti, La Brigada Rural y Montada, y La BMA de Roca, entre otros. Además, resaltó «el valioso aporte de los vecinos» de la zona, quienes colaboraron brindando información crucial sobre las características del terreno y el entorno.

La búsqueda se realizó en Paso Córdoba, precisamente sobre el margen norte del río Negro. Todas las fuerzas rastrillaron el lugar desde el punto 0, lugar donde Enzo fue visto por última vez, hacia el cardinal este.

El operativo de búsqueda y rescate incluyó un trabajo conjunto de embarcaciones de los Cuerpos de Bomberos de Roca y Allen, buzos de la Policía y personal de Prefectura Naval. Con estas instituciones se conformó un «comité de crisis», en el cual también participa la Fiscalía.

Los equipos de la Brigada Rural y Montada de la Regional fueron quienes se encargaron de realizar inspecciones en los sectores donde no se podía acceder a pie. También incorporaron el uso de drones para realizar «una observación en altura».

El jueves se supo que las autoridades habían tomado la decisión de ampliar el perímetro de búsqueda. Para ello se notificó a las distintas comisaría del Alto Valle comprendidas entre Cervantes y Valle Azul para que se sumen a los rastrillajes en sus respectivas jurisdicciones con acceso a la costa del río Negro, tanto en el cauce como en la ribera del río.