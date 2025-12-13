¿Qué hacer si no me depositan antes de la fecha límite el aguinaldo de diciembre 2025?

Este mes, los trabajadores formales deben recibir el pago de la segunda cuota del aguinaldo. Se trata de una remuneración reglamentada por ley y que se debe pagar antes del 18 de diciembre, pero ¿qué puedo hacer si no me lo depositan antes de la fecha límite?

Los empleadores tienen tiempo hasta el 18 de diciembre para pagar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. Este ingreso se paga en dos partes, la primera en junio y la segunda en diciembre.

Como es un ingreso obligatorio, la ley también determina qué puede llegar a pasar en caso de que no se cumpla con el debido depósito. De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, la cuota debe depositarse antes del 18, sin embargo las empresas disponen de un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales para concretarlo.

Esto significa que, legalmente, el empleador tiene tiempo para efectuar el depósito hasta el miércoles 24 de diciembre 2025, pasada esa fecha, se considera una infracción.

¿Qué hacer si no me pagan el aguinaldo antes de la fecha límite?

Si el empleador no cumple con su obligación de pago antes del vencimiento del plazo de gracia, el trabajador puede y debe tomar medidas.

El incumplimiento del pago del SAC es considerado una infracción grave. Estas son las vías de reclamo: