Piden que Bahía Blanca reconozca como héroe al chofer que murió al intentar rescatar a las hermanas Hecker

Las hermanas Hecker, Pilar (5 años) y Delfina (1 año), desaparecieron en marzo de 2025 en un trágico temporal en Bahía Blanca, Argentina; los cuerpos de ambas fueron encontrados semanas después.

A nueve meses de la tragedia, el reclamo por un reconocimiento oficial a Rubén Zalazar volvió a instalarse con fuerza en Bahía Blanca tras el pronunciamiento público de Marina Haag, madre de Pilar (5) y Delfina Hecker (1). El chofer murió mientras intentaba rescatar a las niñas durante el temporal que, en total, dejó 18 víctimas fatales en la ciudad.

A través de sus redes sociales, Marina Haag expresó su enojo por la ausencia de homenajes al chofer que perdió la vida durante las inundaciones. La mujer remarcó que Zalazar actuó sin conocerlas y que su intervención fue clave en el intento de rescate.

Nueve meses después del temporal fatal en Bahía Blanca, el reclamo sigue abierto

“Rubén Zalazar debe ser reconocido en Bahía Blanca… ya se sabe que fueron 18 las víctimas fatales de la inundación… lo más trágico fue lo de él, sin conocernos quiso ayudarnos”, escribió en Facebook. De ese modo, la madre puso el foco en el accionar del chofer y en el impacto de su muerte.

Piden que Rubén Zalazar, el chofer fallecido, sea reconocido como héroe



Además, recordó que Zalazar permaneció dentro de la camioneta de una empresa de envíos junto a Pilar, mientras ella estaba con Delfina. Sin embargo, una correntada separó a los cuatro en medio de la inundación. A partir de ese momento, el rescate se volvió imposible.

«Dos hijos se quedaron sin su padre y dos padres sin sus hijas hace 9 meses. A quien corresponda sabe que hace meses vengo pidiendo que Rubén sea reconocido como héroe en Bahía Blanca«, fue el descargo de la madre de Pilar y Delfina.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas