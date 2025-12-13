Chocaron tres micros de hinchas de Estudiantes y Verón estalló por la sede de la final ante Racing

Los destrozos en uno de los tres micros de hinchas de Estudiantes que chocaron entre sí.

Tres micros de Estudiantes que se dirigían a Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura ante Racing chocaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís, entrada la madrugada del sábado. El Pincha dio a conocer que tres personas resultados heridas con lesiones leves y ya fueron trasladadas al Hospital de Pilar para ser evaluadas, aunque no corren peligro.

Un rato después de que trascendiera el accidente, Juan Sebastián Verón, ya en Santiago del Estero para vivir la definición desde la popular por su suspensión, salió al cruce de la Liga Profesional por el incordio de la sede elegida cuando se trata de dos equipos de Buenos Aires.

Luego del accidente, el posteo de Verón por la elección de Santiago del Estero para la final

Buses con hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron entre sí #Cooperativa90 https://t.co/rjhXUjK045 pic.twitter.com/AY3Sl8NxRv — Cooperativa (@Cooperativa) December 13, 2025

«La falta de empatía con el hincha y el socio es total, exponen a la gente a movilizarse sin importar a nadie las consecuencias Después te venden que ´el club es de los socios´…», escribió el presidente del Pincha en una historia de Instagram, en un nuevo capítulo de su conflicto con la AFA.

Por el momento no surgieron más detalles de cómo se produjo el accidente que empañó un tanto la definición de esta noche en el Estadio Único Madre de Ciudades, pero la información que brindó el propio club indica que la colisión ocurrió entre los mismos vehículos, generando destrozos que obligaron a suspender momentáneamente el viaje.

«El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones», indicó Estudiantes en un comunicado en sus redes sociales, donde además aclaró que la institución se hará cargo de contratar nuevos micros para que «la delegación reanude el viaje una vez que regresen las personas derivadas».

«La situación se encuentra bajo control y el club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad», cerró el mensaje desde las cuentas oficiales del equipo de La Plata.

Verón estará en la popular para presenciar la final entre Estudiantes y Racing

Verón estará en la final del Clausura entre Estudiantes y Racing, aunque no podrá ocupar su lugar habitual en el protocolo. El presidente del Pincha llegó a Santiago del Estero en vuelo privado, acompañado por amigos y dos de sus hijos (Deian y Iara), para seguir el partido del sábado desde la popular, como un simpatizante más.

La presencia de la Brujita suma tensión a un partido cargado de condimentos, no solo por lo que se juega en la cancha. La suspensión de seis meses por violar el artículo 12 del Código Disciplinario de AFA, producto de la actitud de los jugadores del León de no hacer el tradicional pasillo de reconocimiento al campeón Rosario Central en el Gigante de Arroyito, lo marginó de cualquier actividad oficial vinculada al fútbol.