Weretilneck esquivó el “Inodoro tour” en Bariloche pero igual opinó

El gobernador Alberto Weretilneck evitó referirse al inodoro gigante con el que “Río Negro” viene desplegando una campaña de toma de conciencia sobre el vertido de líquidos cloacales sin tratar a lagos y ríos de Río Negro y Neuquén.

“No he visto nada. No leo el diario desde hace meses”, respondió primero, cuando se lo consultó en el acto de apertura de una reunión del Consejo Federal de la Mujer, en un hotel del centro de Bariloche.

“Me he reído del inodoro pero hace rato que no leo el diario por mis coronarias; así que no sé que está pasando”, remató.

El gobernador no había respondido hasta el momento las requisitorias de este diario para conocer su opinión respecto a la problemática del saneamiento del río Negro y el lago Nahuel Huapi.

El “inodoro tour” estuvo en Roca, Cipolletti y Viedma como parte de la propuesta del diario para darle visibilidad a la problemática del saneamiento.

