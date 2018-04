Macri: “Es una vergüenza que estemos tirando la caca al río”

El presidente Mauricio Macri afirmó que “es una vergüenza que estemos tirando la caca al río, que es lo que enferma a nuestros niños”. Lo dijo en el cierre del encuentro de intendentes de Cambiemos, en Olivos, del que participó Horacio Quiroga de Neuquén.

“Río Negro” viene denunciando la contaminación de los ríos con el vertido indiscriminado por plantas cloacales deficientes, desbordadas o inexistentes.

También podés leer: Mirá cómo se contamina el Río Negro

Durante la reunión, que también contó con la participación del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el jefe del Estado remarcó la importancia de invertir en obras en los municipios y puso como ejemplo “la gran cantidad de obras públicas que tenemos en todo el país”.

Al respecto, enfatizó que “es una vergüenza que estemos tirando la caca al río, que es lo que enferma a nuestros niños”, y destacó que el país pasará del 20 al 40 por ciento de tratamiento de líquidos cloacales al final de 2019, aunque Uruguay tiene el 75 por ciento.

“Son obras aburridísimas, que no se ven, porque la política no las hecho nunca, pero nosotros tenemos que hacerlas”, aseveró.

Habló también sobre la importancia de reducir el gasto corriente en los municipios. “Esto significa la parte antipática y terminar con la población del clientelismo en el cual se ha canalizado la mala política durante muchos años”, aseguró.

Podés leer: La falta de inversión es la causa del drama en el sistema cloacal

Por otra parte, hizo especial hincapié en la necesidad de la densificación mediante la propiedad horizontal en las ciudades: “Basta de expandir la mancha urbana, que ha sido una catástrofe tradicional de la década kirchnerista”.

“Veo cosas cada vez que viajo que me asustan. Todos los barrios nuevos que han hecho son en la periferia de la ciudad, un drama para llevar el servicio de recolección, la cloaca y el agua, una locura”, afirmó.

El Foro Federal tiene como objetivo crear una red activa y articulada de intendentes de todas las provincias para generar un ámbito de intercambio de experiencias de gestión.

“Con gusto participé de este foro junto al Presidente de la República, un espacio en donde coincidimos que como gobierno debemos tener una administración responsable de recursos, no aumentar gastos corrientes, no hacer clientelismo y no incrementar la carga impositiva a la actividad económica, porque los municipios no pueden ser los que dinamiten la actividad económica de cada localidad”, resumió Quiroga.