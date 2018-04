Caños que revientan y plantas en colapso contaminan el río Negro

Roca

“Existe un aporte de materia orgánica al río que no satura su capacidad autodepurativa, más que la planta funciona deficientemente, se suman puntos críticos para un río que viene muy castigado”, consideró la directora de Medio Ambiente municipal, Laura Juárez.

La planta no está aislada por cortinas de árboles ni las piletas cubiertas por membranas . Los habitantes del barrio El Petróleo sufren a diario las consecuencias de ello y también productores de fruta que tienen sus chacras en inmediaciones.

Hasta el momento no se conoce qué pasó con el Plan Director de Aguas y Cloacas anunciado en el 2016, que incluso contó con una audiencia pública en agosto del 2017 en la cual se prometieron soluciones a largo plazo decenas de familias.

“Se estiran los tiempos, es muy difícil decir que el río no está contaminado. Lo más grave es lo que no se ve ”.

El tratamiento de líquidos cloacales es un problema que hasta el momento Allen no pudo superar. La planta en la que se procesan los efluentes que van a parar al curso del río Negro, quedó en medio de la zona urbana y es urgente trasladarlo.

ARSA está realizando la reparación de la cuarta laguna y sumará a las instalaciones seis aireadores flotantes, con una inversión de cuatro millones de pesos. La empresa buscará mejorar las condiciones de vuelco, extendiendo la vida útil de la planta unos años más. Sin embargo el problema de fondo no se resolverá, al menos por el momento.

Pese a los reiterados pedidos del municipio para avanzar en el proyecto y lograr el “vertido 0” en las aguas del río Negro, el gobierno Nacional todavía no definió el envío de los fondos que serían canalizados a través del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).

Las piletas son añejas, implementan un tratamiento que no incluye aireadores ni filtros. Se lleva a cabo un proceso de decantación.

Las piletas de tratamiento de líquidos se construyeron entre las décadas de 1960 y 1970, para una población que en ese momento no superaba los 15 mil habitantes, y donde solo una mínima porción tenía acceso al servicio.

Actualmente con una población que supera los 33 mil habitantes, el 90 por ciento cuenta con el servicio, con las mismas piletas que desde hace años se encuentran saturadas, por lo que no hay un tratamiento adecuado de los efluentes, porque solo dos de las cuatro piletas están en funcionamiento.

Indicó que “hay altas posibilidades de conseguir el financiamiento o bien la realización de un proyecto alternativo que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación; aunque sobre este último no tenemos datos”.

Al enumerar carencias, Rayó señaló que el principal es la falta de tratamiento de los líquidos, “en las actuales piletas no tener bombas aireadoras hace que no trabajen las bacterias que disuelven los sólidos, y a continuación se realiza un sistema de filtrado para purificar el agua, y eso no lo tenemos”.

La planta de tratamientos de efluentes de Villa Regina se encuentra ubicada a unos cuatro kilómetros al este de la planta urbana, sobre el sector norte del Parque Industrial, un área donde no hay población.