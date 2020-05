Barril criollo: YPF no comprará crudo por el resto del año

El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, advirtió esta tarde en un foro del Institute of the Americas que la implementación del barril criollo que acaba de lanzar el gobierno nacional sólo tendrá efectos sobre el pago de regalías que realiza la operadora, dado que remarcó que desde YPF "no vamos a comprar crudo a terceros muy posiblemente hasta fin de año".

Nielsen precisó que esa definición de no comprar crudo a terceros se debe por un lado a la caída de la demanda que genera la cuarentena, pero en especial a la situación financiera de YPF que debe hacer frente durante el próximo año al pago de 2.200 millones de dólares en obligaciones negociables y a los menores márgenes que tiene la operadora en el segmento de refinación.

La situación ya había sido deslizada por YPF en conversaciones con inversores la semana pasada pero sin las precisiones de tiempo que ahora brindó Nielsen.

"Si comprás crudo a terceros tenés que pagarlo a 45 dólares el barril y es un cambio importante, pero nosotros tenemos más petróleo acopiado que el que vendemos y por eso YPF no va a comprar petróleo a terceros muy posiblemente hasta fin de año", aseguró Nielsen en la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas de la cual participó Energía On.

El presidente de YPF explicó además que la situación financiera de la compañía dificulta que puedan comprar crudo a nuevo precio fijado por Nación, dado que indicó que "se dice que el margen de refinación es de 10 dólares pero en YPF necesitamos un margen de refinación más alto porque tenemos que hacer frente a nuestras deudas". Y señaló que "nuestros competidores tienen mejores márgenes".

Si bien Nielsen advirtió que "no sabemos qué nivel de demanda habrá", en función de las liberaciones de la cuarentena en el país, pero señaló que dos de los socios de YPF definieron no retirar sus torres de perforación y eso permitirá sumar pozos.

"Nuestros socios Chevron y Petronas decidieron no retirar los equipos, por lo que, si es necesario, esa será la reserva porque tenemos más de 15 pozos listos para fracturar", detalló Nielsen.

"José Luis Manzano dijo recién algo muy cierto, no podés generar demanda por decreto", advirtió el titular de YPF quien advirtió que el DNU 488 que hoy se publicó "es un poco mejor que los borradores que había circulado en la prensa, pero no tenemos una posición porque todavía lo estamos analizando".

Y remarcó que "si bien YPF es una empresa de mayoría estatal, somos una empresa privada y no somos formadores de las leyes sino que tomamos y aplicamos las leyes que dicta el gobierno".