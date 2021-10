Básquet: Biguá frenó al «rojo» y en la Zona 1 hay tres punteros

Por la 11° fecha del Torneo Pre Federal de básquet, que se jugó anoche, El Biguá se le plantó a Independiente y le sacó el invicto al derrotarlo en "El Nido" por 87 a 79.

El triunfo de los dirigidos por Mauricio Santángelo pone a Biguá en una posición expectante -en la Zona 2- de cara a la clasificación a playoffs, en una zona donde habrá lucha entre cuatro equipos para alcanzar tres lugares.

Síntesis

Biguá (87): Agustín Llanán 5, Álvaro Santambrogio 16, Dulio Lloyd 4, Nahuel Muñoz 3, David Fric 35 (FI), Gonzalo Esteban 10, Lautaro Pisón 2, Augusto Sabas 4, Lucas Jaramillo 5, Gonzalo Boudet 3. DT: Mauricio Santángelo

Independiente (79): Enzo Nieva 4, Gino Veronesi 13, Juan Levrino 13, Mateo Isolabella 9, Lucas Villanueva 15 (FI), Tiziano Bianchi 2, Mariano Coria 2, Paolo Casale 5, Justino Gómez Weiss, Agustín Montero 16, Mariano Uranga. DT: Marcelo Remolina

Parciales: 19-18, 38-31 y 65-54

Y en ese contexto también resultó de suma importancia la victoria que abrochó Club Plottier ante Pérfora, fue por 83 a 79.

Del Progreso, que ayer cumplió con su fecha de descanso, tendrá compromisos de suma importancia en la recta final de la fase regular de cara a la clasificación.

En la Zona 1 Pacífico se alzó con una justa victoria ante la ADC, a quien derrotó 94 a 76 en el Viejo Ramírez, y con este triunfo los de Maxi Rubio alcanzaron la línea del líder Deportivo Roca (18 puntos, y que cumplió con la fecha de descanso que le imponía el fixture).

En otros cotejos: Cipolletti le ganó a Atlético Regina 78 a 62; Petrolero Argentino, también llegó a la línea del Depo, se impuso a Centro Español 91 a 85 y Cinco Saltos cayó como local ante Unión AP de Allen 70 a 60.

Próxima fecha

El próximo viernes irá la 12° fecha con los siguientes cruces. Por la Zona 1: Unión Alem Progresista vs Centenario, Centro Español vs Pacífico, Deportivo Roca vs Petrolero. Por la Zona 2: Atlético Regina vs Biguá, Independiente vs Club Plottier y Pérfora vs Del Progreso.

Libres: Cinco Saltos y Cipolletti

Posiciones