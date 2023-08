PreFederal de básquet: 13 equipos, dos zonas, cientos de nombres y todo lo que tenés que saber

La espera terminó y el viernes 25 de agosto se pondrá en marcha el PreFederal de básquet para la zona de Neuquén y Alto Valle. Con 13 equipos -ante la baja de Unión Alem Progresista- y 8 pasaportes en juego para la Liga Federal 2024, la gran mayoría se la tuvo que ingeniar para armar sus planteles. Algunos confirmaron rápido sus fichajes y llegan con muchas horas de trabajo, otros lo hicieron sobre la hora y, en la previa, hay un marcado corte entre los favorito y los que tratarán de dar batalla.

Así se juegan las dos primeras fechas

La deserción de Unión AP obligó a reestructurar el fixture de la zona A, donde dos clubes quedarán libres por fecha. El viernes 25 de agosto jugarán Centro Español vs. Independiente y Pacífico vs. Petrolero (descansarán Cipolletti y Centenario); mientras que el domingo 27 será el turno para Pacífico vs. Español y Centenario vs. Cipolletti (libres, Petrolero y el Rojo neuquino).

En la zona B, más ordenada, la acción arrancará el viernes 25 con Del Progreso vs. Club Plottier, Pérfora vs. Deportivo Roca y Cinco Saltos vs. Atlético Regina (libre, Biguá); y la fecha 2, el domingo 27, tendrá a Club Plottier vs. Roca, Cinco Saltos vs. Biguá y Atlético Regina vs. Pérfora (descansa Del Progreso).

Club por club, nombre por nombre

Zona A

Cipolletti

Bajo el mando de Gabriel Alzugaray, que sigue como DT, el Albinegro tendrá una base titular con Daniel Meza, Lautaro Barrera, Tomás Guychaleo, Valentín Frías y Santino Trobbiani. Con mucha presencia formativa, el plantel estaría integrado por Juan Pablo Echeverría, Martín Da Silva, Tomás García, Juan Ignacio Andreotti, Donato Trobbiani, Tomás Canullo, Agustín Diez, Emanuel Torres, Tisiano Arné, Lucas Pedernera, Jenaro Lara, Mateo Molins, Lucas Besada, Guillermo Maragaño, Ticiano Sagredo, Ignacio Etchegaray. Gustavo Nicosia será AT y Sebastián Ferrer el preparador físico.

Centenario

Juan Coissón y Nicolás Arévalo son dos sobrevivientes del último Federal disputado por La Colonia, que sumó al interno Darío Plastano (ex Español, Biguá y Club Plottier) durante el receso y en las últimas horas a Francisco Luengo y Nicolás Maini. Habrá mayoría de canteranos con Mirko Catalán Lonac, Emiliano Báez, Maximiliano Aguilar, Alejo Beratz, Emiliano Seifer, Gabriel Dionisio, Martín Pamich, Valentino Guglielmetti, Valentino Sosa, Juan Ratto, Tobías Oporto, Shair Morales y Kevin Buendía. Alejandro Mono Pérez será el DT, secundado por los asistentes Franco Velázquez y Camilo Quijada más Ezequiel García en la preparación física.

Centro Español

La era post Mario Sepúlveda está en marcha y el Torito buscará ser protagonista. Siguen dos referentes del básquet zonal como David Cusita Oviedo y Charly Sepúlveda, también renovaron los hermanos Franco (foto) y Marcos Leal, y Piero Vega asoma como una pieza clave. Los nuevos son Franco Navarro (ex Pacífico y Centenario), Agustín Cortes y otra cuota hermana con Dante y Maximiliano Dal Dosso. La plantilla se completará con los juveniles Jerónimo Peralta, Sebastián Ojeda, Federico San Martín, Tomas Gruich y Máximo Priotti. En el banco, firme, Patricio Denegri.

Independiente

El Rojo, siempre favorito, fue por la renovación para la temporada 23-24. De movida, cambió el DT y Andrés García tomó el mando en reemplazo de Marcelo Remolina. Y el plantel sufrió muchas modificaciones, con los arribos de Agustín Sánchez (la rompió en Roca en los últimos dos años), Carlos Chiqui Paredes (de largo recorrido en el ascenso), Gino Veronesi, quien volvió a casa después de jugar en Independiente de Pico, y el interno Josué Santillán. También retorno Eitan Lodosky y siguen el goleador Pablo Almendra y Enzo Nieva (foto). A esta interesante base se sumarán los canteranos Mateo Isolabella, Pedro Martelli y Mariano Coria.

Pacífico

El último campeón jugará liberado porque tiene pasaje asegurado para la Liga Federal. Así y todo, se armó muy bien y dio un golpe de mercado con el arribo de Lucas Villanueva, ex Independiente. Maxi Rubio, el DT, le dio continuidad a Lucas Romera (foto) y Sebastián Godoy, mientras que Santiago Martínez (campeón con Obras en el 3×3) será el cuarto mayor. También se sumó Alex Soria, que será U21 junto a Diego Macedo. Marco Roumec (U21) y los U19 Giuliano Sasso, Tomas Flehr, Agustín Jankowski, Máximo Liskowski, Helmut Duckwen, Alfredo Binaghi, Gerónimo Diomedi, Rocco Duhalde, Romeo Pica y Tomás Blázquez.

Petrolero

Sergio Bellandi volvió al club después de su paso por Pacífico, donde dirigió en la Liga Nacional Femenina y afrontará su nueva etapa en el Matador con un equipo hecho en casa. Sin presupuesto, el campeón del PreFederal 2021, tratará de dar pelea con Pablo Pérez, Valentín Atencio, Ezequiel Horen, Mateo Uzandizaga, Rafael Canale y Luciano González, el único mayor del plantel. En la rotación también entrarán jugadores que mucho futuro como Tiziano Maldonado, Francisco Gendana, Valentino Ciderol, Gael Rojas, Francisco Espedale y Franco Penna.

Zona B

Atlético Regina

El club hizo los intentos por conseguir recursos y mover el mercado, pero fue imposible y el Albo encarará al torneo con un equipo muy parecido al que jugó el Asociativo. Los mayores serán Emiliano Bell y Santiago Godoy –quien se recupera de una lesión-, quienes se sumarán a Baltazar García, Tobías Rojas y Alan Zambrano. Además, tendrán su lugar en el equipo Juan María Borghese, Tomás Solís, Brian Berguer y Julián Buzzai. El DT será Omar Alaggio, quien llegó al club en febrero, con el objetivo de rearmar la estructura de la disciplina. En ese paso a paso, se decidió encarar el torneo con un presupuesto austero.

Biguá

Con un perímetro renovado por las llegadas de Nico Correnti, Facundo Ramadori y Tomás Djenderdjian, Biguá tratará de seguir en alza. También se sumó Marko Pamich, siguen David Fric (foto), Facundo Zambrano y Nahuel Muñoz, y con esa mezcla 50-50, se anota entre los favoritos. Hay trabajo encima bajo la batuta de Mauricio Santángelo, quien metió una pausa porque dirigió a la selección Argentina universitaria en China, pero está al frente del equipo. El plantel se completa con los juveniles Pierre Lavigne, Agustín Lagos, Sebastián Gamero, Leandro López y Zahir Dipp.

Cinco Saltos

El Tricolor no hizo ruido con las contrataciones, pero armó rápido el operativo, sumó entrenamientos y eso puede darle una ventaja. Fernando Campidoglio sigue en el cargo de director técnico y las cuatro fichas mayores son Emiliano Roh, Juan Pablo Ockier, Nazareno López Gallucci y Julián Maestra. Tomás Bordi, Facundo Mazzoni, Hernán Ríos y Francisco Rambado completan la base principal, en una plantilla que también integran Lucas Rivas, Donato Ferro García, Joaquín Pérez Carrero, Ricardo Tecles, Luciano Dalleva, Carlos Oroná y Benjamín Vila.

Del Progreso

Nicolás Kalalo, Enzo Facelli, Luis Alderete –los tres nuevos-, Ignacio Eder, Gustavo Maranguello, Ignacio Murias y Lucas González, un U19 reclutado desde Viedma, serán piezas vitales en el equipo de Roca, que se tomó un año de descanso en la Liga Argentina y buscará clasificar al próximo Federal. Sin dudas asoma como uno de los candidatos, por estructura y porque viene de festejar a nivel local, con nombres como Nicolás Llamazares, Sebastián Pérez, Tomas Sterz, Martin Santos, Benjamín Loncon, Matías López, Juan Cruz Valle y Agustín Graffigna. El entrenador será Marcos Fernández, quien irá por su tercer PreFederal al frente del equipo.

Deportivo Roca

Adolfo García Barros (foto), inoxidable, es el único de los titulares que se mantiene del quinteto inicial que hizo una gran campaña en la última Liga Federal y será uno de los líderes del equipo. También sigue Emmanuel Kloster, Jorge Coronado vuelve luego de la suspensión y se suma al equipo principal Facundo Viñambres. Lautaro Casemayor será el dueño de la base y en el rubro incorporaciones llegó Benjamín Valls, de Racing de Trelew. Como nunca, los juveniles serán protagonistas: Mateo Covarrubias, Luca Cosentino, Luciano Alustiza, Banjamin Fuentes, Gennaro Corte, Juan Graffigna, Lucas Perich, Martin Alcoleas y Pablo Traiman.

Club Plottier

Con aspiraciones de ser una de las sorpresas, el equipo que hace de local en El Histórico, tiene plantel listo. Llegaron dos jugadores del gran Buenos Aires, Thiago Magallanes (U19 de Los Indios de Moreno) y Ramiro Quiroga (U21 de Midland), que se sumaron a Antonio Sosa, Juan Cruz García y Nanihue Espera. Andrés Aguirrezabala será el entrenador principal y su plan pasará por darle muchos minutos a Valentino Bartoli y el U21 Ronaldo Soria, quien cruzó la vereda desde Centro Español. Además, esperan que entre el pase de Francisco Castro, quien ocupa el puesto más difícil de conseguir en esta categoría: pivote.

Pérfora

El único con asistencia perfecta en el Federal dirá presente en la competencia previa con un equipo completamente renovado. Leo Catelotti es el sobreviviente mayor y los nuevos: Julián Roumec (base de Montmartre de Catamarca), Luciano Garderes (escolta de Pinocho de Capital Federal), Thiago Martínez (Mitro de Posadas), Nahuel Zanabria (Pellegrini de Punta Alta) y Ramiro Furriol (Unión de Rio Colorado). Además, volvió Facundo Barrera y los juveniles con más minutos serán Valentín Navarrete, Felipe Soto y Nicolás Furlotti. El cuerpo técnico seguirá comandado por Fernando Claris, asistido por Georgina Fornetti y Diego Giménez, quien fue DT principal del vecino Petrolero durante la última temporada.