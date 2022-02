Campazzo no jugó en Denver pero recibió el cariño de los hinchas argentinos

Facundo Campazzo vive uno de los momentos más difíciles desde que llegó a la NBA, con un rol menor en Denver Nuggets. El argentino no tuvo minutos en la derrota ante Utah Jazz del miércoles a la noche y apenas ha entrado en la rotación en los últimos partidos.

A pesar de eso, anoche vivió un momento especial en Salt Lake City ya que un nutrido grupo de hinchas argentinos lo alentó y coreó su nombre.

El jugador agradeció el apoyo en sus redes sociales. “Increíble, muchas gracias por tanto amor”, escribió en su cuenta de Twitter.

Increíble, muchas gracias por tanto amor!❤️❤️ https://t.co/UjcpmRk5MH — Facu Campazzo (@facucampazzo) February 3, 2022

El cordobés jugó apenas 21 minutos en los cuatro encuentros más recientes. Estuvo 11’ en cancha con Minnesota, 3’ contra Milwaukee y 7’ frente a New Orleans.

El base titular es Monte Morris y, en este momento, Nah’Shon Hyland es el primer suplente en ese puesto. Para colmo, Jamal Murray podría volver de su lesión para los playoffs lo que complicaría aún más las chances de Campazzo.

No podemos pasar del partido en Salt Lake City sin remarcarlo: inolvidable apoyo a Facundo con la bandera como estandarte 🇦🇷pic.twitter.com/goPuwA6SgC — TeamFacu (@TeamFacu7) February 3, 2022

El tiempo límite para intercambiar jugadores en la NBA es hasta el 10 de febrero, por lo que esta semana será clave. Más allá de este presente, el entrenador Michael Malone dio a entender que no buscarán desprenderse de Facu.

“El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto”, expresó.

“Demasiado hay en la cabeza como para pensar en el futuro, es muy desgastante, voy día a día”, comentó el jugador en una entrevista reciente.

Los Nuggets vuelven a jugar mañana, desde las 23, contra los Pelicans. Denver está sexto en la Conferencia Oeste con 28 triunfos y 23 derrotas.