Campazzo volvió a jugar, fue expulsado y luego amenazado por twitter

Muy flojo el cierre de la temporada regular de la NBA para Facundo Campazzo. Desde enero hasta el final de la fase regular, el DT de Denver Nuggets lo sacó de la rotación y solo ingresa cuando los partidos están liquidados.

Ayer volvió a tener minutos en el duelo ante los Lakers, donde el equipo que dirige Mike Malone solo se presentó para cumplir con el fixture y le dio descanso a varios titulares, ya que se clasificó directamente a los playoffs.

Por fin Campazzo había ingresado por varios minutos en el choque ante el equipo angelino, que ni siquiera pudo entrar al play-in y también le dio rodaje a los jugadores que menos minutos tuvieron en la 2021-2022.

El cordobés llevaba tres puntos y cuatro asistencias en ocho minutos en cancha, hasta que cometió una falta «flagrante de grado 2», es decir con la gravedad suficiente para ser expulsado. Después de fallar un tiro, el base de la selección le metió un empujón violento desde atrás a un rival.

El jugador que recibió la infracción es Wayne Ellington, quien después lo amenazó por twitter con un mensaje cuya traducción textual es «cuando te vea te voy a tomar en mis manos» y desde la jerga callejera significa «cuando te cruce te voy a cagar a trompadas».

When I see you I’m putting my hands on you. @facucampazzo