Dina Huapi es el campeón de la Zona Andina y sacó pasaje a la Liga Federal de básquet 2024

Dina Huapi rompió con la hegemonía de Zorros de San Martín y se convirtió en el nuevo campeón del PreFederal de la Zona Andina, lo que permitirá ser parte de la Liga Federal 2024. En el Final Four, que se jugó en suelo dinahuense el local fue implacable de principio y la cordillera tiene nuevo dueño.

El básquet de Dina Huapi hizo historia y vivió un fin de semana soñado. En la final se impuso con autoridad a Pehuenes de Bariloche por un contundente resultado: 84-48. Así, el conjunto dirigido por Jorge Temporetti festejó su primer campeonato al coronarse de forma invicta en el certamen que denifió el título.

Como local, logró festejar ante su gente y además se quedó con el pasaporte al Federal, objetivo que se habían propuesto de antemano con la llegada de refuerzos que se sumaron al plantel con el obejtivo de ser protagonistas.

El camino de Dina Huapi a la Liga Federal de básquet

Durante el el Final Four prácticamente no tuvieron rivales, Dina Huapi arrancó hecho una furia y en la primera jornada despachó sin problemas a San Martín de Esquel con un apabullante 84 a 48. En la segunda fecha sufrió un poco más de la cuenta, pero se impuso a a la Escuela Municipal de Bariloche por 70 a 67 y en su última presentación no dejó dudas ante Pehuenes.

De esta manera, Dina Huapi jugará por primera vez en su historia la Liga Federal de Básquet en el 2024 y rompió con la hegemonía de Zorros de San Martín de los Andes, que se había quedado con el boleto en los dos años anteriores. Ahora llegará el gran desafío de medirse con los mejores de la Patagonia.