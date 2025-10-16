Escándalo en Italia: arrestaron a Luca Vildoza por agredir a paramédicos de la Cruz Roja

El base argentino se reintegró a los entrenamientos del Virtus Bologna y viajará a Lyon.

El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su esposa, Milica, fueron arrestados este miércoles en Bolonia después de agredir a paramédicos que circulaban en una ambulancia de la Cruz Roja y, aunque recuperaron la libertad este jueves, seguirán bajo investigación.

El incidente ocurrió poco después del partido que su club, el Virtus Bologna, jugó ante el Mónaco por la Euroliga. Tras retirarse del estadio PalaDozza, el base se encontró con una ambulancia que se había detenido sobre la Via Caloria y le bloqueaba el paso.

🚨😱 Luca Vildoza arrested in Bologna by the police together with his wife, Milica Vildoza



Italian newspaper il Carlino: ‘He allegedly provoked and then attacked, without reason, a Croce Rossa crew who were travelling in an ambulance along the avenues to rescue an injured… pic.twitter.com/1SUnCKN2f2 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 16, 2025

Según medios locales, Vildoza empezó a tocar bocina y a hacer señas de luces para que el vehículo de emergencia se moviera, pero los paramédicos siguieron trabajando y no avanzaron de inmediato. Unas cuadras más adelante, el argentino cruzó su auto por delante de la ambulancia y empezó a gritarles.

Una enfermera bajó para pedirle explicaciones pero, según denunció, Milica le tiró del pelo y la tomó del cuello, y luego Vildoza se sumó a las agresiones. Los otros paramédicos intervinieron y llamaron a la Policía. La pareja fue trasladada a una comisaría, donde pasó la noche.

Este jueves, la Fiscalía dispuso su liberación, aunque continuarán siendo investigados. El argentino se reintegró al plantel del Virtus Bologna y viajará a Lyon, donde disputarán el próximo partido por Euroliga, según informó el propio club en un comunicado.

«De camino a casa tras el partido en el PalaDozza, el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, se enfrentaron a un profesional sanitario en un vehículo de la Cruz Roja Italiana», explicó la institución. Agregó que «actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido».

«Virtus Pallacanestro Bologna Spa, con la asistencia del abogado Mattia Grassani, expresa su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa, que se presentarán a las autoridades competentes lo antes posible», concluyó.